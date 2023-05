NBA／21世紀7度進總冠軍賽 熱火追平湖人並列第一

熱火隊在今天東區冠軍賽第7戰擊敗塞爾蒂克隊後,接下來將與金塊隊爭奪總冠軍,這是熱火進入21世紀後第7度打進總冠軍賽,追平湖人隊並列聯盟最多,

過去22年來曾3度拿下總冠軍的熱火,今天淘汰塞爾蒂克後,近4年來第2度殺進總冠軍賽,加上過去在韋德(Dwyane Wade)與詹姆斯(LeBron James)領軍時期在內,在21世紀後熱火已經是第7度打進總冠軍賽,與「紫金大軍」湖人並列聯盟最多,緊追在後是勇士隊6次,馬刺、騎士隊各5次。

熱火前6次總冠軍賽之旅共贏得3座總冠軍,分別是在2006年、2012年和2013年。

