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NBA／21世紀7度進總冠軍賽 熱火追平湖人並列第一

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
1988年成軍的熱火，堪稱21世紀最成功的球隊之一。 路透社
1988年成軍的熱火，堪稱21世紀最成功的球隊之一。 路透社

熱火隊在今天東區冠軍賽第7戰擊敗塞爾蒂克隊後，接下來將與金塊隊爭奪總冠軍，這是熱火進入21世紀後第7度打進總冠軍賽，追平湖人隊並列聯盟最多，

過去22年來曾3度拿下總冠軍的熱火，今天淘汰塞爾蒂克後，近4年來第2度殺進總冠軍賽，加上過去在韋德（Dwyane Wade）與詹姆斯（LeBron James）領軍時期在內，在21世紀後熱火已經是第7度打進總冠軍賽，與「紫金大軍」湖人並列聯盟最多，緊追在後是勇士隊6次，馬刺、騎士隊各5次。

熱火前6次總冠軍賽之旅共贏得3座總冠軍，分別是在2006年、2012年和2013年。

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