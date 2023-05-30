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NBA／不只是愛神還是福星 勒夫5度打季後賽都進總冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勒夫只要進季後賽，東區球隊無一是對手。 法新社
勒夫只要進季後賽，東區球隊無一是對手。 法新社

東區冠軍賽3連勝之後又吞下3連敗的熱火，在搶七大戰以19分之差大破塞爾蒂克，隊史第7次闖進總冠軍賽。其中系列賽最後兩戰未出賽的昔日明星前鋒勒夫（Kevin Love），更寫下生涯5度打季後賽都挺進冠軍賽的紀錄，成為熱火的另類福星。

其中今年2月與熱火簽約的前明星前鋒勒夫，在今天隨隊闖進到總冠軍賽後，個人生涯5度打季後賽都挺進到冠軍賽，其中包括前4次都是在騎士時期，這也代表勒夫5度打季後賽都不曾遭到東區球隊淘汰，期間13次系列賽全都獲勝。

勒夫前面4次打進總冠軍賽，僅在2016年隨著騎士拿下總冠軍。

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