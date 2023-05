NBA／熱火史總6度闖總冠軍賽 並列史上第4多

從附加賽差點出局到成為最強老八種子,熱火在僅有3%機率可以奪東冠的劣勢下,硬是頂住壓力扳倒塞爾蒂克,成為歷史上第2支勇闖總冠軍賽的第8種子球隊,有機會創造新歷史。

能在人手短缺、天賦有限的條件下達成這樣的成就,主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)可說是扮演相當重要的角色。這已經是他執教生涯第6次打進總冠軍賽,並且將尋求個人第3座總冠軍。

史波史特拉6闖總冠軍賽追平了史上第4多紀錄,和波波維奇(Gregg Popovich)、柯爾(Steve Kerr)、昆德拉(Johnny Kundla)並列。

史上率隊打過最多總冠軍賽的是「禪師」傑克森(Phil Jackson)的13次,「紅頭」奧巴赫(Red Auerbach)以11次排名在後,現任熱火大掌櫃萊里(Pat Riley)以9次居第3。

倘若史波史特拉能率領熱火奪下隊史第4冠,其個人總冠軍次數將可以躍居史上第7,僅次於傑克森(11)、奧巴赫(9)、昆德拉(5)、萊里(5)、波波維奇(5)、柯爾(4)。

