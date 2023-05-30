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NBA／熱火史總6度闖總冠軍賽 並列史上第4多

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
史波史特拉挑戰個人執教第3座總冠軍。 路透社
史波史特拉挑戰個人執教第3座總冠軍。 路透社

從附加賽差點出局到成為最強老八種子，熱火在僅有3%機率可以奪東冠的劣勢下，硬是頂住壓力扳倒塞爾蒂克，成為歷史上第2支勇闖總冠軍賽的第8種子球隊，有機會創造新歷史。

能在人手短缺、天賦有限的條件下達成這樣的成就，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）可說是扮演相當重要的角色。這已經是他執教生涯第6次打進總冠軍賽，並且將尋求個人第3座總冠軍。

史波史特拉6闖總冠軍賽追平了史上第4多紀錄，和波波維奇（Gregg Popovich）、柯爾（Steve Kerr）、昆德拉（Johnny Kundla）並列。

史上率隊打過最多總冠軍賽的是「禪師」傑克森（Phil Jackson）的13次，「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach）以11次排名在後，現任熱火大掌櫃萊里（Pat Riley）以9次居第3。

倘若史波史特拉能率領熱火奪下隊史第4冠，其個人總冠軍次數將可以躍居史上第7，僅次於傑克森（11）、奧巴赫（9）、昆德拉（5）、萊里（5）、波波維奇（5）、柯爾（4）。

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