NBA／關鍵戰役屢屢展現強心臟 巴特勒：後面還有仗要打

邁阿密熱火在東區冠軍系列賽聽牌後3連敗,險遭翻盤之際又是巴特勒(Jimmy Butler)跳出扮英雄,第7戰砍進全場最高28分率隊淘汰綠衫軍殺進總冠軍賽,也獲選東區冠軍賽MVP。

「老八」邁阿密熱火在東區冠軍賽對上例行賽全聯盟戰績第2的波士頓塞爾蒂克,巴特勒在系列賽平均上場39.7分鐘,繳出24.7分、7.6籃板、6.1助攻、2.6抄截全能表現,率隊打進總冠軍賽,因此獲選為東區冠軍賽最有價值球員(MVP)。

Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!



28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR