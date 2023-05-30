快訊

台中女網紅飲料店讓粉絲摸奶！上傳推特分享害業者被迫停業

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

NBA／熱火8人輪替打天下 「落選軍團」大顯神威

中央社／ 台北30日電
落選軍團的雜草魂，帶動熱火持續上演老八傳奇。 法新社
落選軍團的雜草魂，帶動熱火持續上演老八傳奇。 法新社

熱火今天東區冠軍賽第7戰以103比84擊敗塞爾蒂克，為史上第3支例行賽場均得分墊底、晉級總冠軍賽球隊，而熱火搶7大戰共用8名球員，5人為落選秀，攜手助球隊晉級。

邁阿密熱火在7戰4勝制東區冠軍賽3連勝後，吞下3連敗，被波士頓塞爾蒂克扳平戰局，今天第7戰在客場出賽，儘管熱火過去隊史2次在客場打搶7大戰均輸球，但熱火今天靠著巴特勒（Jimmy Butler）、馬丁（Caleb Martin）合力拿下54分，加上優質團隊防守，讓綠衫軍團隊命中率不到4成，熱火最終以103比84勝出，收下總冠軍賽門票。

熱火本季從附加賽出線，首輪扳倒東區頭號種子密爾瓦基公鹿，次輪擊退紐約尼克，東區冠軍戰則與塞爾蒂克激戰至第7戰，ESPN報導，熱火成為第1支歷經附加賽，最終闖進總冠軍賽球隊，將與丹佛金塊爭冠。

熱火加入尼克隊行列，成為史上第2支闖進總冠軍賽的第8種子，但尼克隊在1999年總冠軍賽以1比4輸給聖安東尼奧馬刺，熱火接棒上演老8傳奇，能否順利捧起金盃，締造歷史新頁，劃下完美句點，值得關注。

熱火隊今天還締造另1項紀錄，依ESPN Stats & Info數據，熱火隊成為繼底特律活塞（1956年）、金州勇士（1964年）以來，史上第3支例行賽場均得分墊底，仍闖進總冠軍賽的隊伍。

除了巴特勒撐起球隊外，熱火總冠軍賽第7戰共動用8名球員，其中馬丁、羅賓森（Duncan Robinson）、文森（Gabe Vincent）、海史密斯（Haywood Highsmith）、史特魯斯（Max Strus）都是落選秀，5名球員在系列賽輪番展現自身價值，成為熱火能邁向總冠軍賽的關鍵。

特別是在今天關鍵搶7大戰中，熱火「落選軍團」聯手攻下56分，只以12分之差小輸塞爾蒂克的先發五人。

延伸閱讀

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹皇、波許隊史紀錄

NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

NBA／搶七大勝阻綠衫軍創歷史 「超級8」熱火將與金塊爭冠

NBA／泰托姆扭傷腳踝續戰 熱火三分雨G7半場領先綠軍11分

相關新聞

NBA／史上第二支打進總冠軍賽老八 熱火改寫多項紀錄

在東區冠軍賽3連勝後苦吞3連敗的熱火隊，今天總算在搶七大戰成功關門，不僅阻止了塞爾蒂克隊成為聯盟史上首支系列賽0：3逆轉...

NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

前一場比賽結束後誓言終結綠衫軍的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），再度實現自己的自信言論，他在搶七大戰中，28投12中攻下28分7籃板6助攻3抄截，帶領球隊一舉摧毀對手，把一場生死戰打入

NBA／巴特勒兌現去年「復仇」承諾：沒人會因此滿足

一年前的今天，熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）在與塞爾蒂克隊的東區冠軍賽搶七大戰中，錯失了一記關鍵三分球，導致球...

NBA／塞爾蒂克沒寫奇蹟 史上151次0：3落後球隊全淘汰

波士頓塞爾蒂克今天輸掉東區冠軍賽的「搶七大戰」，季後賽史上第151次出現系列賽0比3落後，最終遭到淘汰的情形。

NBA／不只是愛神還是福星 勒夫5度打季後賽都進總冠軍賽

東區冠軍賽3連勝之後又吞下3連敗的熱火，在搶七大戰以19分之差大破塞爾蒂克，隊史第7次闖進總冠軍賽。其中系列賽最後兩戰未出賽的昔日明星前鋒勒夫（Kevin Love），更寫下生涯5度打季後賽都挺進冠軍賽的紀錄，成為熱火的另類福星。

NBA／熱火馬丁東冠大爆發 當年靠饒舌歌手一通電話延續生涯

邁阿密熱火今天在東區冠軍賽第7戰打爆塞爾提克，順利闖進總冠軍賽。系列賽平均可攻下19.3分的馬丁，是熱火的隱形功臣，而他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦