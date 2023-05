NBA／熱火8人輪替打天下 「落選軍團」大顯神威

熱火今天東區冠軍賽第7戰以103比84擊敗塞爾蒂克,為史上第3支例行賽場均得分墊底、晉級總冠軍賽球隊,而熱火搶7大戰共用8名球員,5人為落選秀,攜手助球隊晉級。

邁阿密熱火在7戰4勝制東區冠軍賽3連勝後,吞下3連敗,被波士頓塞爾蒂克扳平戰局,今天第7戰在客場出賽,儘管熱火過去隊史2次在客場打搶7大戰均輸球,但熱火今天靠著巴特勒(Jimmy Butler)、馬丁(Caleb Martin)合力拿下54分,加上優質團隊防守,讓綠衫軍團隊命中率不到4成,熱火最終以103比84勝出,收下總冠軍賽門票。

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road! 26 PTS (Playoff career high) 11-16 FG 10 REB #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1: Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp

熱火本季從附加賽出線,首輪扳倒東區頭號種子密爾瓦基公鹿,次輪擊退紐約尼克,東區冠軍戰則與塞爾蒂克激戰至第7戰,ESPN報導,熱火成為第1支歷經附加賽,最終闖進總冠軍賽球隊,將與丹佛金塊爭冠。

熱火加入尼克隊行列,成為史上第2支闖進總冠軍賽的第8種子,但尼克隊在1999年總冠軍賽以1比4輸給聖安東尼奧馬刺,熱火接棒上演老8傳奇,能否順利捧起金盃,締造歷史新頁,劃下完美句點,值得關注。

熱火隊今天還締造另1項紀錄,依ESPN Stats & Info數據,熱火隊成為繼底特律活塞(1956年)、金州勇士(1964年)以來,史上第3支例行賽場均得分墊底,仍闖進總冠軍賽的隊伍。

除了巴特勒撐起球隊外,熱火總冠軍賽第7戰共動用8名球員,其中馬丁、羅賓森(Duncan Robinson)、文森(Gabe Vincent)、海史密斯(Haywood Highsmith)、史特魯斯(Max Strus)都是落選秀,5名球員在系列賽輪番展現自身價值,成為熱火能邁向總冠軍賽的關鍵。

特別是在今天關鍵搶7大戰中,熱火「落選軍團」聯手攻下56分,只以12分之差小輸塞爾蒂克的先發五人。

