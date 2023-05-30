NBA／熱火8人輪替打天下 「落選軍團」大顯神威

熱火今天東區冠軍賽第7戰以103比84擊敗塞爾蒂克，為史上第3支例行賽場均得分墊底、晉級總冠軍賽球隊，而熱火搶7大戰共用8名球員，5人為落選秀，攜手助球隊晉級。

邁阿密熱火在7戰4勝制東區冠軍賽3連勝後，吞下3連敗，被波士頓塞爾蒂克扳平戰局，今天第7戰在客場出賽，儘管熱火過去隊史2次在客場打搶7大戰均輸球，但熱火今天靠著巴特勒（Jimmy Butler）、馬丁（Caleb Martin）合力拿下54分，加上優質團隊防守，讓綠衫軍團隊命中率不到4成，熱火最終以103比84勝出，收下總冠軍賽門票。

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!



26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp — NBA (@NBA) May 30, 2023

熱火本季從附加賽出線，首輪扳倒東區頭號種子密爾瓦基公鹿，次輪擊退紐約尼克，東區冠軍戰則與塞爾蒂克激戰至第7戰，ESPN報導，熱火成為第1支歷經附加賽，最終闖進總冠軍賽球隊，將與丹佛金塊爭冠。

熱火加入尼克隊行列，成為史上第2支闖進總冠軍賽的第8種子，但尼克隊在1999年總冠軍賽以1比4輸給聖安東尼奧馬刺，熱火接棒上演老8傳奇，能否順利捧起金盃，締造歷史新頁，劃下完美句點，值得關注。

熱火隊今天還締造另1項紀錄，依ESPN Stats & Info數據，熱火隊成為繼底特律活塞（1956年）、金州勇士（1964年）以來，史上第3支例行賽場均得分墊底，仍闖進總冠軍賽的隊伍。

除了巴特勒撐起球隊外，熱火總冠軍賽第7戰共動用8名球員，其中馬丁、羅賓森（Duncan Robinson）、文森（Gabe Vincent）、海史密斯（Haywood Highsmith）、史特魯斯（Max Strus）都是落選秀，5名球員在系列賽輪番展現自身價值，成為熱火能邁向總冠軍賽的關鍵。

特別是在今天關鍵搶7大戰中，熱火「落選軍團」聯手攻下56分，只以12分之差小輸塞爾蒂克的先發五人。

The @MiamiHEAT advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



MIA/DEN Game 1:

Thursday, 6/1, 8:30pm/et on TNT



More from ECF Game 7 in the NBA App ⤵

📲 https://t.co/PeOTFQxlAy pic.twitter.com/Pz9D54c8py — NBA (@NBA) May 30, 2023

udn討論區