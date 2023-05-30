NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹皇、波許隊史紀錄
熱火能夠在搶七大戰客場力壓綠衫軍，當家球星巴特勒（Jimmy Butler）的強勢發揮獨拿28分固然功不可沒，但馬丁（Caleb Martin）大爆發轟下生涯季後賽新高26分，更是球隊逆襲闖進總冠軍賽的關鍵要角。
根據統計，巴特勒和馬丁成為熱火隊史第2對在季後賽的關鍵晉級戰中皆拿至少25分的搭檔。
第1對達成的並非大家熟知的詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）雙人組，而是詹姆斯和波許（Chris Bosh），在2014年東區冠軍賽第6場關門戰中，兩人各拿到25分，帶領熱火以25分之差大勝，挺進到總冠軍賽。
Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!— NBA (@NBA) May 30, 2023
28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL
The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:
MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR
不過該年尋求3連霸的熱火卻是遭到捲土重來的馬刺痛擊，5場比賽以懸殊差距落敗。
而在東區冠軍賽MVP的票選上，巴特勒最後也是以5比4、一票之差險勝馬丁。
Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!— NBA (@NBA) May 30, 2023
26 PTS (Playoff career high)
11-16 FG
10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:
Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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