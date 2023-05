NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹皇、波許隊史紀錄

熱火能夠在搶七大戰客場力壓綠衫軍,當家球星巴特勒(Jimmy Butler)的強勢發揮獨拿28分固然功不可沒,但馬丁(Caleb Martin)大爆發轟下生涯季後賽新高26分,更是球隊逆襲闖進總冠軍賽的關鍵要角。

根據統計,巴特勒和馬丁成為熱火隊史第2對在季後賽的關鍵晉級戰中皆拿至少25分的搭檔。

第1對達成的並非大家熟知的詹姆斯(LeBron James)和韋德(Dwyane Wade)雙人組,而是詹姆斯和波許(Chris Bosh),在2014年東區冠軍賽第6場關門戰中,兩人各拿到25分,帶領熱火以25分之差大勝,挺進到總冠軍賽。

