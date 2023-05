NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

前一場比賽結束後誓言終結綠衫軍的熱火當家球星巴特勒(Jimmy Butler),再度實現自己的自信言論,他在搶七大戰中,28投12中攻下28分7籃板6助攻3抄截,帶領球隊一舉摧毀對手,把一場生死戰打入垃圾時間,成為聯盟史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子球隊。

Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!



28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR