NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

前一場比賽結束後誓言終結綠衫軍的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），再度實現自己的自信言論，他在搶七大戰中，28投12中攻下28分7籃板6助攻3抄截，帶領球隊一舉摧毀對手，把一場生死戰打入垃圾時間，成為聯盟史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子球隊。

Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!



28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR — NBA (@NBA) May 30, 2023

同時，巴特勒也在波士頓球迷的失落眼神下，高高捧起以「大鳥」柏德（Larry Bird）為名的東區冠軍賽MVP獎盃，更顯意義非凡。

在東區冠軍賽MVP的票選中，巴特勒最終是以5票對4票的差距，驚險勝過隊友馬丁（Caleb Martin）。

7場系列賽下來，巴特勒平均攻下24.7分7.6籃板6.1助攻2.6抄截，而整個季後賽至今，巴特勒更繳出場均28.5分7.0籃板5.7助攻2.1抄截的全能數據，是熱火能夠一路逆襲不斷創造經典畫面的核心主角。

Butler received five of the nine votes from a media panel covering the Eastern Conference Finals.



The voting results ⬇️ pic.twitter.com/78bBxho5Yh — NBA Communications (@NBAPR) May 30, 2023

「我一直相信我自己和我們的團隊。我一直都想重返總冠軍賽。我相信自己，也相信球隊，我知道我們有多麼優秀。」巴特勒說。

2020年的泡泡園區總冠軍賽，巴特勒最後不敵湖人紫金雙星的強勢統治，時隔3年，他再度叩關，並將全力爭取屬於自己的終極榮耀。

Jimmy Butler gets the Larry Bird Trophy for 2023 ECF MVP! 🏆 pic.twitter.com/jRD52GmoUw — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 30, 2023

udn討論區