NBA／搶七大勝阻綠衫軍創歷史 「超級8」熱火將與金塊爭冠

東區冠軍賽第7戰今天在波士頓舉行，在只要贏球就能創造聯盟新紀錄的情況下，地主塞爾蒂克隊今天卻陷入苦戰，在開賽主將泰托姆（Jayson Tatum）就扭傷但仍帶傷撐完全場下，塞爾蒂克卻在第四節一度落後超過20分，最終熱火隊也以103：84勝出關門，相隔兩季重返總冠軍賽，並將與金塊爭奪金盃。

在東區冠軍賽連贏3場扳平戰局後，塞爾蒂克今天回到主場力求成為聯盟史上首支在系列賽0：3落後情況下，最終逆轉晉級的球隊，不過今天上半場熱火攻守兩端表現都優於塞爾蒂克，前兩節就以5成命中率轟進8顆三分球，取得11分領先優勢。

易籃後熱火巴特勒（Jimmy Butler）持續火燙手感，幫助熱火將領先優勢擴大到16分，但前一場投進絕殺補籃的塞爾蒂克懷特（Derrick White）挺身而出，一度連得8分幫助塞爾蒂克追到8分差距，不過熱火今天手感發燙的不僅巴特勒，馬丁（Caleb Martin）也在第三節中後段挺身而出，連續的砍分幫助熱火將領先優勢維持在雙位數，並帶著10分領先進入第四節，前三節打完馬丁已經攻下全場最高的23分。

第四節馬丁再砍進三分球開局，加上巴特勒連得4分，熱火打出7：0開結攻勢，將領先擴大到17分，反觀塞爾蒂克在末節卻出現氣力放盡的狀況，讓熱火將領先優勢擴大到23分，也讓勝負大致底定，最終熱火就以19分差距勝出，除了避免讓塞爾蒂克改寫聯盟歷史外，也相隔2季再度重返總冠軍賽，並將與等待多時的金塊爭冠，續寫老八傳奇。

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Heat/Nuggets Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/HpjVDxASmc — NBA (@NBA) 2023年5月30日

熱火今天以巴特勒和馬丁分別攻下28分與26分表現最佳，其中馬丁在東區冠軍賽拿下135分，也讓他超越史塔克斯（John Starks），成為聯盟自1966年採取正常選秀以來落選球員在分區冠軍或是總冠軍系列賽的最高總得分。

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