快訊

喝豆漿難減重、傷腎、增加罹癌風險？專業營養師一一破解豆漿迷思

痛失摯愛沉淪…美國市長淪遊民 他最愛的城市如何背叛了他？

台灣女留學生「匈牙利遇害」 初步案情曝：男友行凶後畏罪自殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／三分球失準宛如昔日火箭 塞爾蒂克搶七陷危機

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克近兩戰外線嚴重失準。 美聯社
塞爾蒂克近兩戰外線嚴重失準。 美聯社

在0勝3敗後力爭上游的塞爾蒂克，靠著懷特（Derrick White）的驚天絕殺秀硬是將戰局拉到搶七大戰，而且還是回到自家主場進行，頂著隊史主場搶七22勝5敗的絕對優勢，綠衫軍看起來是有機會創造「讓三追四」的空前成就。

不過塞爾蒂克第7戰開打後依然面臨到三分外線失準的巨大問題，一開始就12投0中，直到第二節才開胡，讓人不禁聯想到2018年西區冠軍賽第7戰火箭連續失手27顆三分球的悲劇。

總計上半場，塞爾蒂克三分球21投僅4中，對比熱火16投8中，成了比賽差距的分野。

而從第6戰後三節到第7戰的上半場，塞爾蒂克在5節比賽中，三分球累積43投6中，命中率僅13.9%。

相關新聞

NBA／泰托姆扭傷腳踝續戰 熱火三分雨G7半場領先綠軍11分

在連續3場比賽系列賽關門未果後，熱火今天在東區冠軍賽第7戰作客塞爾蒂克主場，上半場不僅三分球連發轟進8球，加上區域防守成...

NBA／三分球失準宛如昔日火箭 塞爾蒂克搶七陷危機

在0勝3敗後力爭上游的塞爾蒂克，靠著懷特（Derrick White）的驚天絕殺秀硬是將戰局拉到搶七大戰，而且還是回到自家主場進行，頂著隊史主場搶七22勝5敗的絕對優勢，綠衫軍看起來是有機會創造「讓三

NBA／76人尋覓新主帥 前暴龍冠軍教頭諾斯將接掌

根據最新消息，76人在炒掉瑞佛斯（Doc Rivers）之後，很快已經敲定了接任人選，同被暴龍解雇的諾斯（Nick Nurse）將會轉戰費城，成為新任總教練。 2018-19年開始執教暴龍的諾斯

NBA／綠衫軍主場搶七勝率破8成 巴特勒有信心晉級

熱火明天東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克，美媒報導，這是熱火第3次在客場搶七，前2次均落敗，而綠衫軍將挑戰首支在系列賽以0比3落後，最終逆轉晉級的球隊。

NBA／聯盟調查資深裁判推特分身帳號 詹皇也來看熱鬧

根據報導，NBA官方正式著手調查裁判路易斯（Eric Lewis），原因是他涉及一個推特私人帳號，該帳號回應許多聯盟判決的問題，並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護。 目前該推特帳號已經刪除。不

NBA／效力波多黎各聯賽數據亮眼 卡森斯仍不放棄回NBA

儘管「魔獸」霍華德（Dwight Howard）玩笑式地頻頻號召NBA球星到台灣職籃並肩作戰，但其實對許多離開NBA的球員來說，除了競爭激烈的歐洲籃壇和樂於灑錢的中國CBA聯賽之外，距離美國本土更近的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦