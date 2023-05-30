NBA／三分球失準宛如昔日火箭 塞爾蒂克搶七陷危機

在0勝3敗後力爭上游的塞爾蒂克，靠著懷特（Derrick White）的驚天絕殺秀硬是將戰局拉到搶七大戰，而且還是回到自家主場進行，頂著隊史主場搶七22勝5敗的絕對優勢，綠衫軍看起來是有機會創造「讓三追四」的空前成就。

不過塞爾蒂克第7戰開打後依然面臨到三分外線失準的巨大問題，一開始就12投0中，直到第二節才開胡，讓人不禁聯想到2018年西區冠軍賽第7戰火箭連續失手27顆三分球的悲劇。

總計上半場，塞爾蒂克三分球21投僅4中，對比熱火16投8中，成了比賽差距的分野。

而從第6戰後三節到第7戰的上半場，塞爾蒂克在5節比賽中，三分球累積43投6中，命中率僅13.9%。

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