NBA／聯盟調查資深裁判推特分身帳號 詹皇也來看熱鬧

根據報導，NBA官方正式著手調查裁判路易斯（Eric Lewis），原因是他涉及一個推特私人帳號，該帳號回應許多聯盟判決的問題，並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護。

目前該推特帳號已經刪除。不過聯盟有規定，禁止裁判在未經允許情況下公開發表言論，而聯盟懷疑這可能是路易斯的私下社群帳號，若調查屬實，他將會接受紀律處分。

NBA ref Eric Lewis has been outed as having a burner account (@CuttliffBlair). Lmaooo this is a momentous day. The account will surely be deleted soon so for the archives, the entirety of the account’s replies. All involving… yep, Eric Lewis. 😂



(h/t @Mikey_Wyllin) thread 🧵⬇️ pic.twitter.com/6GTvURouOc — Pablo Escobarner (blue check) (@PabloEscoburner) May 25, 2023

據悉，在該帳號凍結之前，已經有網友截圖保存了該帳號的推特內容。不少網友也針對這些截圖進行分析和討論，認為該帳號內容試圖在幫裁判的判決「洗白」。

生涯執教超過1000場比賽的路易斯，一直是聯盟等級最高的裁判之一，但他其實本身也帶有不少爭議。像是今年1月29日湖人作客塞爾蒂克的比賽中，詹姆斯最後突破上籃被泰托姆（Jayson Tatum）犯規，但卻沒有響哨，引發了軒然大波；詹姆斯當下更是不敢置信地抱頭單腳跪下激動喊冤，仍無法挽回結果。最終湖人在延長賽落敗。

This Eric Lewis 💩 true??? 🤨 — LeBron James (@KingJames) May 27, 2023

路易斯正是該場比賽的主裁判長。賽後他也回應這波判決，「雙方身體確實是有接觸，當下我們裁判沒有看到犯規，漏吹了那一球。」

在得知聯盟針對路易斯進行調查後，詹姆斯（LeBron James）在推特上發文：「這個路易斯的事情是真的嗎？」貼文還附上一個大便表情圖案。貝佛利（Patrick Beverley）更是補上一腳，寫道「笑死！你們當時還嘲笑我拿著相機畫面給他看？」

Laughed at me when I grabbed the camera 📷 yea aight 🤦🏾‍♂️ — Patrick Beverley (@patbev21) May 27, 2023

Justice for Pat need to resend that Technical pic.twitter.com/mmWLMtxYya — SSB (@SSBKlutch) May 28, 2023

另一方面，還有網友挖出路易斯的家人穿著塞爾蒂克球衣的照片，還幫他合成穿上綠色戰袍的圖片，藉此來諷刺路易斯吹判綠衫軍比賽時的超高勝率。

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