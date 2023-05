NBA／聯盟調查資深裁判推特分身帳號 詹皇也來看熱鬧

根據報導,NBA官方正式著手調查裁判路易斯(Eric Lewis),原因是他涉及一個推特私人帳號,該帳號回應許多聯盟判決的問題,並且為路易斯和其他裁判的吹判進行辯護。

目前該推特帳號已經刪除。不過聯盟有規定,禁止裁判在未經允許情況下公開發表言論,而聯盟懷疑這可能是路易斯的私下社群帳號,若調查屬實,他將會接受紀律處分。

NBA ref Eric Lewis has been outed as having a burner account (@CuttliffBlair). Lmaooo this is a momentous day. The account will surely be deleted soon so for the archives, the entirety of the account’s replies. All involving… yep, Eric Lewis. 😂



(h/t @Mikey_Wyllin) thread 🧵⬇️ pic.twitter.com/6GTvURouOc