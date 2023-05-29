NBA／效力波多黎各聯賽數據亮眼 卡森斯仍不放棄回NBA

儘管「魔獸」霍華德（Dwight Howard）玩笑式地頻頻號召NBA球星到台灣職籃並肩作戰，但其實對許多離開NBA的球員來說，除了競爭激烈的歐洲籃壇和樂於灑錢的中國CBA聯賽之外，距離美國本土更近的波多黎各聯賽或許是另一個不錯的工作選擇。

昔日號稱聯盟第一中鋒的卡森斯（DeMarcus Cousins）就是如此。他在今年4月選擇加入了波多黎各聯賽的大都會隊，一邊打球一邊尋找重返NBA的契機。

雖然後者看起來前景遙遙無期，不過卡森斯在聯賽中還是展現自己的威力。他在5月8日的一場比賽中，三分球8投5中轟下31分19籃板4阻攻，之後又在5月25日的比賽中，全場15投12中拿下37分7籃板3助攻。

據統計，卡森斯一共出賽10場，平均可以得到20分10.3籃板，投籃命中率54.6%，三分球命中率為40.9%。

近日，卡森斯也在IG'上傳多張他在波多黎各聯賽的比賽照片，表明自己依然沒有放棄重回NBA的希望，熱衷於網路社群的杜蘭特還不忘去按讚。

在波多黎各聯賽的前NBA球員除了卡森斯外，還有伊文斯（Tyreke Evans）、懷塞德（Hassan Whiteside）、奈特（Brandon Knight）、瓊斯（Terrence Jones）、孟洛（Greg Monroe）、戴維斯（Ed Davis）、裴頓（Elfrid Payton）、柯爾（Norris Cole）、霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、克拉克（Earl Clark）等，陣容一字排開也是相當有份量。

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