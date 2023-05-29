NBA／綠衫軍主場搶七勝率破8成 巴特勒有信心晉級
熱火明天東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克，美媒報導，這是熱火第3次在客場搶七，前2次均落敗，而綠衫軍將挑戰首支在系列賽以0比3落後，最終逆轉晉級的球隊。
波士頓塞爾蒂克在東區冠軍賽第6戰以104比103氣走邁阿密熱火，歷經3連敗後，又搶下3連勝，成功延長戰線，第7戰將在塞爾蒂克主場進行，勝隊將能前進總冠軍賽，與丹佛金塊爭奪金盃。
NBA季後賽過去出現150次系列賽0比3落後情況，但從未有球隊能成功翻盤，塞爾蒂克明天將挑戰成為史上第一支系列賽從0比3落後，之後連拿4勝、逆轉晉級的球隊。
觀察歷史數據，塞爾蒂克相當擅長打第7戰，美聯社報導，塞爾蒂克在搶七大戰中共獲得27勝9敗。其中主場搶七累積27次，取得22勝5敗的絕對優勢。
在今年季後賽之前，兩隊曾在季後賽兩度廝殺至搶七，且都是在東區冠軍賽，2012年由熱火勝出，2022年則由塞爾蒂克晉級總冠軍賽。
至於過去熱火隊共參與11場搶7大戰，拿下6勝，但2次在客場都輸球，分別為2009年首輪第7戰不敵亞特蘭大老鷹，2016年東區次輪第7戰則是輸給多倫多暴龍。
熱火隊這次在東區冠軍賽從率先聽牌，到被綠衫軍扳平，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）仍對球隊有信心，他強調，「我們不會輕易被淘汰出局，我們會贏。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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