NBA／曝湖人自由市場動作有限 首要目標續簽八村壘、里夫斯

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，湖人在今年休賽季將會把兩位受限自球員八村壘（Rui Hachimura）和里夫斯（Austin Reaves）視為首要的續留目標；而且在續簽兩人的同時，球團也希望可以控制住薪資空間。

史坦認為湖人在今年自由市場上不會有太大的動作，即使頻頻出現在流言之中的厄文等頂尖後衛，很可能都不會是湖人的重要目標。另一方面，由於季後賽的糟糕表現，湖人對於是否留下羅素（D'Angelo Russell）仍抱持不確定態度。

先前報導透露，八村壘的團隊期盼可以得到4年6000萬美元的合約，至於季後賽表現更令人驚豔的里夫斯，其身價更是水漲船高，預計將從年薪百萬美元晉升到千萬等級。倘若其他球隊針對兩人開出報價，湖人將有權利跟進。

上季季中交易展現傲人手腕的湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），日前接受採訪也提到，湖人依然會圍繞著兩大核心詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）進行陣容補強。

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