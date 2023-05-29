NBA／0比3落後不放棄 綠衫軍看紅襪紀錄片激勵士氣

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中央社／ 台北29日電
塞爾蒂克期盼跟隨紅襪腳步上演驚奇大逆轉。 美聯社
塞爾蒂克期盼跟隨紅襪腳步上演驚奇大逆轉。 美聯社

NBA東區冠軍賽第7戰，將於明天早上8時30分開打。據美國媒體ESPN報導，塞爾蒂克陣中老大哥霍福特（Al Horford），將迎來生涯季後賽第10次的系列賽第7戰，成為NBA史上第4人、現役球員第1人。

根據ESPN報導，在NBA季後賽史上，打過最多系列賽第7戰的球員是艾倫（Ray Allen），共有11場，其次是皮爾斯（Paul Pierce）和羅素（Bill Russell）各有10次，如今霍福特（Al Horford）也加入行列，有趣的是，這4人都曾經是波士頓塞爾蒂克隊的一員。

36歲的霍福特，是塞爾蒂克隊中，年紀唯一比總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還大的球員，他在今年季後賽已經出賽19場，平均上場30分鐘，貢獻6.6分、7.1籃板，雖然並不搶眼，卻是穩定軍心的重要老將。

霍福特在接受西班牙媒體TSD採訪時透露，球隊在東區冠軍賽以0比3落後時，曾帶著全隊一起去觀賞2004年MLB波士頓紅襪的紀錄片來看，當時全隊的士氣都受到很大的鼓舞。

2004年波士頓紅襪在美聯冠軍賽，同樣樣0比3落後死對頭紐約洋基，但接下來卻連贏4場，完成美國職棒大聯盟（MLB）史上首次的0比3落後時的大逆轉。

不僅如此，美國媒體「Legion Hoops」的官方推特也報導，霍福特在球隊連輸3場比賽後，跟總教練提議，先跳過影片分析的環節，讓全隊一起去打場高爾夫球放鬆心情。

倒是可能會創下被大逆轉「糗歷史」的熱火，當家球星巴特勒（Jimmy Butler）卻還是很有信心地說：「我們將前進客場，然後在非常逆勢的情況下贏球，我知道我們能做到這一點。」

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