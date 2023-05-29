NBA／隊史兩次客場搶七皆吞敗 熱火主帥：努力打好關鍵戰

東區冠軍賽第6戰只差3秒，熱火就能達成隊史第7次闖進總冠軍賽的紀錄，更會成為1999年紐約尼克之後史上第2支打進總冠軍賽的老八種子球隊。然而懷特（Derrick White）的致命絕殺秀，卻是讓邁阿密心碎。

取得3連勝聽牌優勢的熱火，接連3次關門失敗，也把戰線拉長到搶七之戰，而更艱難的是，熱火將前往波士頓作客，從球隊氣勢和天時地利顯然已經從優勢轉為劣勢。從歷史數據來看，對熱火也是相當不利。

根據統計，這是熱火隊史第3次在客場打槍七大戰，不過先前兩次他們均落敗。

2009年首輪系列賽，熱火在搶七大戰客場不敵老鷹；而在2016年東區第二輪，熱火則是在搶七大戰客場敗給暴龍。

對於客場打搶七，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）表示：「對我們來說，這個賽季沒有任何事情是容易的，因此我們會努力去打好這場關鍵戰役。」

第6戰進攻表現低迷的阿德巴約（Bam Adebayo）則說：「先贏4場的球隊才會晉級。這輪系列賽不會容易的，這將是一場惡戰。」被問到如何在進攻端發揮效率，阿德巴約表示：「把球投進。」

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