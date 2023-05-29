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NBA／獨行俠今夏屬意續簽厄文 對羅素先簽後換不感興趣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文今夏將成為自由球員。 路透社
厄文今夏將成為自由球員。 路透社

儘管不少媒體都在揣測厄文（Kyrie Irving）在今夏成為自由球員後的未來動向，甚至再次把他的名字和湖人連結在一起，不過根據知名記者史坦（Marc Stein）的說法，至少現階段還沒有明確事證顯示，湖人把厄文視為今夏首要追逐目標。

事實上，以湖人現有的薪資空間恐怕很難直接選擇簽下厄文，若想得到他，勢必得尋求獨行俠的支持，透過先簽後換的方式進行。然而獨行俠今年休賽季主要目標依然是和這名頗受爭議的明星後衛達成續約協議，並沒有協助其他球隊得到厄文的計畫。

另一方面，獨行俠也對於以羅素（D'Angelo Russell）為首的交易包裹興趣缺缺，想要先簽後換也沒有太多籌碼可以運用。按照先前的報導，除非湖人願意把里夫斯（Austin Reaves）或是戴維斯（Anthony Davis）放上談判桌，否則獨行俠不會感興趣，顯然這也是緣木求魚。

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