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NBA／G6絕殺 塞爾蒂克3：3扳平熱火

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
懷特（撥球者）奇蹟補籃絕殺將東冠逼進搶七。 歐新社
懷特（撥球者）奇蹟補籃絕殺將東冠逼進搶七。 歐新社

NBA東區冠軍賽第6戰出現超級大逆轉的戲碼，塞爾蒂克隊終場前最後一擊，史馬特3分出手未中，懷特搶下進攻籃板補進2分，奇蹟絕殺熱火隊，以104：103險勝，3連敗後連贏3場追平戰局，兩隊明天最後一戰決定生死，勝隊晉級總冠軍賽和金塊隊爭霸。

熱火昨天在主場一路苦戰，「士官長」巴特勒在第4節最後階段獨拿13分，包括剩下3秒3罰全中，幫助球隊從一度落後10分變成超前1分，眼看就要晉級總冠軍賽，沒想到「綠衫軍」死裡逃生，成為史上第4支0：3落後下，將比賽逼進搶七大戰的球隊。

塞爾蒂克看板球星泰托姆攻下全場最高31分，布朗也有26分、10籃板；但懷特在最後一刻成為贏球大功臣，邊線發完球後直接衝向禁區，搶下史馬特未投進3分球，壓哨放進籃框，把球隊從淘汰邊緣拉回天堂，也讓熱火主場20201名球迷傻眼。

根據ESPN統計，懷特是NBA史上第2位在球隊面臨淘汰邊緣、且處於落後時，上演壓哨絕殺的球員，前一人就是傳奇球星喬丹，在1989年季後賽首輪公牛、騎士隊第5戰上演經典的「The Shot」。

過去0：3落後的150隊，其中92次直落四、44次第5戰、11次第6戰遭淘汰，1951年尼克、1994年金塊、2003年拓荒者隊拚到第7戰飲恨，就看塞爾蒂克明天能否改寫紀錄，ESPN預測贏球機率82.2%。

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