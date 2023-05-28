NBA／史上第4支「讓三追三」球隊 綠衫軍欲開創歷史

靠著懷特（Derrick White）的致命一擊，綠衫軍歷經一場宛如洗三溫暖的驚天大戰，最後死裡逃生，硬是將戰局拉到生死搶七之戰。

.@JCrossover: "This is the craziest game I've ever seen" 🤯@channingfrye: "I'm shocked" #NBATwitterLive reacts to Derrick White's stunning buzzer beater to force a Game 7 pic.twitter.com/v9mBrZgW9q — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 28, 2023

在NBA歷史上，先前共有150次出現0比3落後的球隊，其中有92次是直落四淘汰，44次是逼到第5戰，還有11次是打到2比4，另外則有3次是拚到第七戰，但最後這些球隊都是遭到淘汰，還沒有一隊可以演出超級逆轉秀。

最近一次從0比3落後逼到搶七是2003年的拓荒者，他們是在西區首輪對上獨行俠；在往前就是1994年老八種子金塊，他們是在西區第二輪碰到爵士。最早一次要追溯到1951年的尼克，當時他們是在總冠軍賽遇上羅徹斯特皇家（沙加緬度國王前身）。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

Monday, 8:30 PM ET on TNT! pic.twitter.com/VCCsZV8J65 — NBA (@NBA) May 28, 2023

塞爾蒂克今天成為史上第4支有機會在搶七之戰挑戰翻盤的球隊。值得一提的是，塞爾蒂克將是這4隊之中唯一一隊搶七大戰是在自家主場進行，在這些利多因素之下，《ESPN》甚至預測塞爾蒂克將有82.2%的機率可以寫下歷史。

另一方面，塞爾蒂克和熱火將會是連續兩年在東區冠軍賽上演搶七決戰，這是聯盟自1982年以來首度出現兩支球隊連兩年在分區冠軍賽打到槍七的情景。前一次也是塞爾蒂克，他們在1981年、1982年東區冠軍賽和76人對決7場，2次均獲勝。

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