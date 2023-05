NBA／史上第4支「讓三追三」球隊 綠衫軍欲開創歷史

靠著懷特(Derrick White)的致命一擊,綠衫軍歷經一場宛如洗三溫暖的驚天大戰,最後死裡逃生,硬是將戰局拉到生死搶七之戰。

. @JCrossover : "This is the craziest game I've ever seen" 🤯 @channingfrye : "I'm shocked" #NBATwitterLive reacts to Derrick White's stunning buzzer beater to force a Game 7 pic.twitter.com/v9mBrZgW9q

在NBA歷史上,先前共有150次出現0比3落後的球隊,其中有92次是直落四淘汰,44次是逼到第5戰,還有11次是打到2比4,另外則有3次是拚到第七戰,但最後這些球隊都是遭到淘汰,還沒有一隊可以演出超級逆轉秀。

最近一次從0比3落後逼到搶七是2003年的拓荒者,他們是在西區首輪對上獨行俠;在往前就是1994年老八種子金塊,他們是在西區第二輪碰到爵士。最早一次要追溯到1951年的尼克,當時他們是在總冠軍賽遇上羅徹斯特皇家(沙加緬度國王前身)。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

Monday, 8:30 PM ET on TNT! pic.twitter.com/VCCsZV8J65