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NBA／頻換帥現象令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

聯合新聞網／ 綜合報導
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。 路透社
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。 路透社

每當NBA季後賽來臨，就代表天氣已逐漸炎熱，但對眾多被開除的名教頭而言，這個夏天意外寒冷。

近期有許多戰績顯赫的總教練，出於戰績因素，與效力多年的球隊分道揚鑣，如曾獲選為年度總教練的公鹿布丹霍澤（Mike Budenholzer）、太陽威廉斯（Monty Williams）、暴龍諾斯（Nick Nurse），以及拿下超過千勝的76人瑞佛斯（Doc Rivers）。

這個現象，讓湖人菜鳥總教練漢姆（Darvin Ham）在《Lakers Nation》的報導中，不禁感嘆教頭難為，「我認為來自群眾、電視、社群媒體的壓力......我不知道，我的意思是，看到很多相當有能力的總教練因此下台，我覺得非常不幸。」

除此之外，漢姆也認為，在這個講求速成的時代，球星必須支持自家教練，「如果他們真的很挺總教練，就應該站出來。如果球員只表達出一半一半的態度，那麼開除總教練的板機，就會很快地被扣下。」並直言：「缺乏耐心有時候真的讓人窒息。」

事實上，在湖人開季戰績不振時，才剛上任的漢姆也曾被球迷砲轟，甚至要求下台。所幸季中陣容換血後，他帶領球隊逆襲季後賽、闖入西區總決賽，也壓下了外界質疑聲浪。

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