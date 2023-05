NBA／熱火絕對優勢慘遭扳平 巴特勒自責：我打好就不會這樣

熱火一度將總冠軍賽門票握在手裡,最後卻眼睜睜看著戰局被逼入第七戰。賽後,巴特勒(Jimmy Butler)將責任攬在自己肩上。

雖然大半時間都落後給塞爾蒂克,熱火卻在末節急起直追,和對手多次交換領先,甚至在巴特勒關鍵3罰全數命中後,在比賽剩下3秒時,取得103:102領先。眼看要主場關門,沒想到懷特(Derrick White)隨後卻奇蹟似地,在發完球後溜入禁區,並且搶下關鍵進攻籃板直接演出絕殺。

DERRICK WHITE BUZZER BEATER FOR THE WIN 🔥🔥🔥 CELTICS SEND IT TO GAME 7. pic.twitter.com/F8bw9aYpme

經歷了天堂掉到地獄的過程後,就連平常強悍的巴特勒在賽後採訪也難掩失落。「不管打得好或不好,我們都輸掉了比賽,所以賽後一定有工作得做。即便要客場作戰,我們還是會一起度過。」

如同過往幾場輸掉的比賽,巴特勒此役手感依然不佳,僅21投5中、拿下24分,本人對此也很不滿意,「就像我在板凳席、休息室跟隊友所說的一樣,如果我打得好點,根本不會陷入這種情況,這是實話。」但他隨後也說:「我會表現好一點,這些隊員聽我的指揮,當我打得好,球隊整體也會更好。」

"If I play better, we're not even in this position."



Jimmy Butler following the Heat's Game 6 loss at the buzzer pic.twitter.com/1ezytKDKWb