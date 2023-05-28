NBA／熱火絕對優勢慘遭扳平 巴特勒自責：我打好就不會這樣

熱火一度將總冠軍賽門票握在手裡，最後卻眼睜睜看著戰局被逼入第七戰。賽後，巴特勒（Jimmy Butler）將責任攬在自己肩上。

雖然大半時間都落後給塞爾蒂克，熱火卻在末節急起直追，和對手多次交換領先，甚至在巴特勒關鍵3罰全數命中後，在比賽剩下3秒時，取得103：102領先。眼看要主場關門，沒想到懷特（Derrick White）隨後卻奇蹟似地，在發完球後溜入禁區，並且搶下關鍵進攻籃板直接演出絕殺。

DERRICK WHITE BUZZER BEATER FOR THE WIN 🔥🔥🔥



CELTICS SEND IT TO GAME 7. pic.twitter.com/F8bw9aYpme — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2023

經歷了天堂掉到地獄的過程後，就連平常強悍的巴特勒在賽後採訪也難掩失落。「不管打得好或不好，我們都輸掉了比賽，所以賽後一定有工作得做。即便要客場作戰，我們還是會一起度過。」

如同過往幾場輸掉的比賽，巴特勒此役手感依然不佳，僅21投5中、拿下24分，本人對此也很不滿意，「就像我在板凳席、休息室跟隊友所說的一樣，如果我打得好點，根本不會陷入這種情況，這是實話。」但他隨後也說：「我會表現好一點，這些隊員聽我的指揮，當我打得好，球隊整體也會更好。」

"If I play better, we're not even in this position."



Jimmy Butler following the Heat's Game 6 loss at the buzzer pic.twitter.com/1ezytKDKWb — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 28, 2023

雖然在聽牌狀況下被連追三場，巴特勒若能在下場找回「季後賽模式」，仍有機會延續「老八傳奇」，避免被締造「讓三追四」的紀錄。

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