NBA／奇蹟補籃絕殺熱火 懷特淚喊：還有第七戰

在稍早結束的東區總決賽第六戰,塞爾蒂克靠著懷特(Derrick White)的決殺補籃,死裡逃生以104:103取勝,將系列賽帶往第七戰。

本場比賽峰迴路轉,塞爾蒂克雖領先大半時間,卻在末節被熱火迎頭趕上,更在最後關頭,被巴特勒(Jimmy Butler)3顆罰球超前,在比賽剩3秒時面臨102比103落後。

DERRICK WHITE FOR THE WIN. ALL ANGLES. #TissotBuzzerBeater to force Game 7! pic.twitter.com/HOKXLh3YoU

正當所有人認為,熱火將延續「老八傳奇」、進軍總冠軍賽之時,結束暫停的塞爾蒂克將邊線球發出,接應的史馬特(Marcus Smart)雖然三分出手未進,但才剛發完球,卻已溜入籃下的懷特趁勢搶下進攻籃板、第一時間將球補進,完成了不可思議的絕殺。

賽後,當記者在場邊,詢問懷特感覺如何時,已經喜極而泣的他也忍不住淚喊,「很開心球隊贏了,不管花了多少心力,我們補進了這顆球。」

懷特喜極而泣。 法新社

不過,興奮的懷特沒有忘記搶七大戰,「我們是支會相互扶持的隊伍,但任務還沒結束,還要面對艱難的第七戰。」

不管是熱火的老八傳奇,或是塞爾蒂克的讓三追四,終將有一支球隊,在週二的第七戰締造傳奇。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

Monday, 8:30 PM ET on TNT! pic.twitter.com/VCCsZV8J65