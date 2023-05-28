NBA／奇蹟補籃絕殺熱火 懷特淚喊：還有第七戰

在稍早結束的東區總決賽第六戰，塞爾蒂克靠著懷特（Derrick White）的決殺補籃，死裡逃生以104：103取勝，將系列賽帶往第七戰。

本場比賽峰迴路轉，塞爾蒂克雖領先大半時間，卻在末節被熱火迎頭趕上，更在最後關頭，被巴特勒（Jimmy Butler）3顆罰球超前，在比賽剩3秒時面臨102比103落後。

DERRICK WHITE FOR THE WIN.

ALL ANGLES.#TissotBuzzerBeater to force Game 7! pic.twitter.com/HOKXLh3YoU — NBA (@NBA) May 28, 2023

正當所有人認為，熱火將延續「老八傳奇」、進軍總冠軍賽之時，結束暫停的塞爾蒂克將邊線球發出，接應的史馬特（Marcus Smart）雖然三分出手未進，但才剛發完球，卻已溜入籃下的懷特趁勢搶下進攻籃板、第一時間將球補進，完成了不可思議的絕殺。

賽後，當記者在場邊，詢問懷特感覺如何時，已經喜極而泣的他也忍不住淚喊，「很開心球隊贏了，不管花了多少心力，我們補進了這顆球。」

懷特喜極而泣。 法新社

不過，興奮的懷特沒有忘記搶七大戰，「我們是支會相互扶持的隊伍，但任務還沒結束，還要面對艱難的第七戰。」

不管是熱火的老八傳奇，或是塞爾蒂克的讓三追四，終將有一支球隊，在週二的第七戰締造傳奇。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

Monday, 8:30 PM ET on TNT! pic.twitter.com/VCCsZV8J65 — NBA (@NBA) May 28, 2023

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