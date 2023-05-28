NBA／懷特上演神奇絕殺秀 布朗：從地獄又爬了回來

塞爾蒂克今天靠懷特（Derrick White）絕殺一擊，死裡逃生地以104比103擊敗熱火，在東區決賽扳成3比3平手，有機會成為在季後賽史上0比3落後，卻能逆轉晉級的首支球隊。

「懷特投進了偉大的一球。」綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

DERRICK WHITE AT THE BUZZER. CELTICS WIN. GAME 7. pic.twitter.com/2NIJrMGind — NBA Fantasy (@NBAFantasy) May 28, 2023

塞爾蒂克在前3戰吞下3連敗，第4、第5戰在沒有退路的情況下連贏兩場，但仍以2比3落後給邁阿密熱火，今天第6戰帶著背水一戰的心情在客場出賽。

NBA季後賽史上，從來沒有球隊能克服系列賽0比3落後的絕對劣勢，最後還能逆轉晉級。塞爾蒂克今天獲勝後在東區冠軍賽以3比3扳平熱火，有機會締造歷史。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

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「我感覺我們現在得到了全新的信心。我們一度跌到了地獄，現在又爬了回來。」 布朗說道。

兩隊台灣時間30日將在塞爾蒂克主場進行殊死戰，決定本季東區冠軍和總冠軍賽最後一張門票誰屬。

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