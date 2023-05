NBA／懷特上演神奇絕殺秀 布朗：從地獄又爬了回來

塞爾蒂克今天靠懷特(Derrick White)絕殺一擊,死裡逃生地以104比103擊敗熱火,在東區決賽扳成3比3平手,有機會成為在季後賽史上0比3落後,卻能逆轉晉級的首支球隊。

「懷特投進了偉大的一球。」綠衫軍主帥馬祖拉(Joe Mazzulla)說。

塞爾蒂克在前3戰吞下3連敗,第4、第5戰在沒有退路的情況下連贏兩場,但仍以2比3落後給邁阿密熱火,今天第6戰帶著背水一戰的心情在客場出賽。

NBA季後賽史上,從來沒有球隊能克服系列賽0比3落後的絕對劣勢,最後還能逆轉晉級。塞爾蒂克今天獲勝後在東區冠軍賽以3比3扳平熱火,有機會締造歷史。

The Celtics celebrate the hero of Game 6 👏



An ECF for the ages continues with GAME 7:

Monday, 8:30 PM ET on TNT! pic.twitter.com/VCCsZV8J65