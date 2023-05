NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七大戰

巴特勒(Jimmy Butler)第四節最後階段獨拿13分包括剩下3秒的3罰全中,讓一度落後10分的熱火一舉超前比分,眼看就要晉級總冠軍賽,沒想到史馬特(Marcus Smart)最後一擊三分出手未中,懷特(Derrick White)卻是搶下進攻籃板補進2分,奇蹟般地絕殺熱火。

死裡逃生的綠衫軍在驚濤駭浪中以104比103勝出,取得3連勝,更成為史上第4支在0比3落後情況下將比賽逼進搶七大戰的球隊。

東區冠軍賽第7戰將回到波士頓進行,氣勢如虹的塞爾蒂克有望循著同城紅襪隊在2004年的奇蹟之旅,成為NBA史上第一支在0勝3敗下實現超級大逆轉的球隊。

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7!



HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1 — NBA (@NBA) May 28, 2023

挾著先前2連勝氣勢,塞爾蒂克首節就有強勢表現,在雙槍合拿19分助威下,團隊命中率逼近6成,取得領先優勢;特別是泰托姆(Jayson Tatum),上半場他火力全開,13投7中包括11罰全中,個人豪取25分,一度幫助球隊領先'兩位數,並在上半場取得57比53領先。

進入第三節雙方命中率明顯下探,熱火更是跌到僅剩2成,綠衫軍趁勢打出12比2的攻勢,領先差距來到13分。眼看對手即將揚長而去,熱火第四節初展開反擊,羅賓森(Duncan Robinson)獨拿5分帶動一波11比3的進攻,一口氣超前比分。

但塞爾蒂克靠著布朗(Jaylen Brown)的三分打和罰球,以及泰托姆的贊助,兩人合砍10分,加上史馬特和懷特分別補刀,殺出16比5的關鍵攻勢,又把領先要了回來,而且拉開到10分差。戰況危急之下,巴特勒再度站出來,連投帶罰獨拿13分,在最後時刻超前綠衫軍1分,可惜還是無法帶領熱火關門。

泰托姆全場拿下31分11籃板5助攻2阻攻,布朗得到26分10籃板3助攻2抄截,史馬特21分,懷特11分6助攻4籃板。

AS CLOSE AT IT GETS 🤯



DERRICK WHITE WINS GAME 6 AT THE BUZZER.#TissotBuzzerBeater pic.twitter.com/88gjVeUAEz — NBA (@NBA) May 28, 2023

誓言要在主場終結系列賽的巴特勒大半時間手感低迷,21投僅5中,但挾著14罰12中仍得到24分11籃板8助攻。阿德巴約(Bam Adebayo)同樣進攻狀態不佳,16投4中,獲得11分13籃板5助攻。馬丁(Caleb Martin)先發上陣拿到21分15籃板。

熱火雖然陣中6人得分雙位數,但還是難以延續整體攻勢。文森(Gabe Vincent)回歸獲得15分,羅賓森13分,羅瑞(Kyle Lowry)10分3助攻。

JIMMY IN TAKEOVER #PLAYOFFMODE



GET TO TNT FOR THE FINAL 2.1 SECONDS, CELTICS LEAD BY 2! https://t.co/cctZtfU1cS pic.twitter.com/dtk8JedC8O — NBA (@NBA) May 28, 2023

