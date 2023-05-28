NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七大戰

巴特勒（Jimmy Butler）第四節最後階段獨拿13分包括剩下3秒的3罰全中，讓一度落後10分的熱火一舉超前比分，眼看就要晉級總冠軍賽，沒想到史馬特（Marcus Smart）最後一擊三分出手未中，懷特（Derrick White）卻是搶下進攻籃板補進2分，奇蹟般地絕殺熱火。

死裡逃生的綠衫軍在驚濤駭浪中以104比103勝出，取得3連勝，更成為史上第4支在0比3落後情況下將比賽逼進搶七大戰的球隊。

東區冠軍賽第7戰將回到波士頓進行，氣勢如虹的塞爾蒂克有望循著同城紅襪隊在2004年的奇蹟之旅，成為NBA史上第一支在0勝3敗下實現超級大逆轉的球隊。

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7!



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挾著先前2連勝氣勢，塞爾蒂克首節就有強勢表現，在雙槍合拿19分助威下，團隊命中率逼近6成，取得領先優勢；特別是泰托姆（Jayson Tatum），上半場他火力全開，13投7中包括11罰全中，個人豪取25分，一度幫助球隊領先'兩位數，並在上半場取得57比53領先。

進入第三節雙方命中率明顯下探，熱火更是跌到僅剩2成，綠衫軍趁勢打出12比2的攻勢，領先差距來到13分。眼看對手即將揚長而去，熱火第四節初展開反擊，羅賓森（Duncan Robinson）獨拿5分帶動一波11比3的進攻，一口氣超前比分。

但塞爾蒂克靠著布朗（Jaylen Brown）的三分打和罰球，以及泰托姆的贊助，兩人合砍10分，加上史馬特和懷特分別補刀，殺出16比5的關鍵攻勢，又把領先要了回來，而且拉開到10分差。戰況危急之下，巴特勒再度站出來，連投帶罰獨拿13分，在最後時刻超前綠衫軍1分，可惜還是無法帶領熱火關門。

泰托姆全場拿下31分11籃板5助攻2阻攻，布朗得到26分10籃板3助攻2抄截，史馬特21分，懷特11分6助攻4籃板。

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誓言要在主場終結系列賽的巴特勒大半時間手感低迷，21投僅5中，但挾著14罰12中仍得到24分11籃板8助攻。阿德巴約（Bam Adebayo）同樣進攻狀態不佳，16投4中，獲得11分13籃板5助攻。馬丁（Caleb Martin）先發上陣拿到21分15籃板。

熱火雖然陣中6人得分雙位數，但還是難以延續整體攻勢。文森（Gabe Vincent）回歸獲得15分，羅賓森13分，羅瑞（Kyle Lowry）10分3助攻。

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