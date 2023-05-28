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NBA／傳暴龍有意火箭第4順位 席亞康、阿努諾比成籌碼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
暴龍今夏陣容可能面臨變動。 美聯社
暴龍今夏陣容可能面臨變動。 美聯社

近日傳出有多支球隊有意向火箭交易今年首輪第4順位選秀權，其中就包括尋求陣容重整的多倫多暴龍。

根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）的報導，傳出暴龍已經致電火箭，傷討有關第4順位的交易案。可能提出的交易籌碼將是席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby），前者合約將在明年夏天到期，至於阿努諾比則是明年握有球員選項。暴龍自己本身擁有今年首輪第13順位選秀權。

歷經連續3年慘澹經營後，火箭表明希望在今年休賽季積極尋求人才，特別是有經驗的老將，試圖搭配陣中年輕球員重新扭轉谷底頹勢。這也是為何多次傳出他們有意迎回昔日一哥哈登（James Harden）。

事實上，暴龍在2021年選秀會上以第4順位選進了巴恩斯（Scottie Barnes）後，巴恩斯就在第一年勇奪年度最佳新秀。顯然暴龍著手陣容重整之餘，也期盼透過選秀引進未來潛力。

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