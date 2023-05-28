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NBA／勇士薪資吃緊難尋外援 傳休賽季鎖定渡邊雄太
《Bleacher Report》日前撰文點出勇士休賽季的鎖定對象，除了可能跳出合約的格林（Draymond Green）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）外，成為自由球員的渡邊雄太也出現在名單上。
渡邊雄太本季與籃網，簽下一張年薪180萬美元的無保障合約，雖然薪資不起眼，身高達206公分的他，卻在厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）尚在陣中時，以外線火力補上球隊貧瘠的側翼位置。
不過，在布里吉斯（Mikal Bridges）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、強森（Cameron Johnson）等功能性相似的前鋒，透過季中交易入隊後，渡邊雄太在球隊逐漸遭邊緣化。即便如此，他最終還是繳出外線命中率超過4成、底角三分命中率過半的優秀成績。
也因為便宜好用的特性，讓薪資空間緊縮的勇士，將目光放在這名日籍前鋒身上，對此，文章如此寫道，「在勇士或將因新勞資協議，必須降低支出後，他們很有機會只能用底薪尋找新援，這壓縮了球隊的球員池，但渡邊雄太是可能的選擇。」
在NBA度過5個球季後，渡邊雄太於平均13.3分鐘上場時間中，留下場均4.3分、2.5籃板、0.7助攻的成績，雖然看來普通，將近4成的三分命中率讓他仍能受球隊青睞。
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