NBA／巴特勒誓言主場關門 熱火主帥G6勝率史上第2

熱火在東區冠軍賽取得3比0絕對領先優勢之後,接連吞下兩敗,且過程相對懸殊,幾乎在攻守兩端都被綠衫軍全面壓制。不過即便風向轉變,但輸球之後的巴特勒(Jimmy Butler)依然充滿自信,誓言將會在第6戰終結系列賽。

對於聽牌仍處於險境的熱火來說,第6戰主場可說是本季到目前為止最重要的一場比賽,畢竟沒人想帶著3連敗前往波士頓打生死搶七戰。

一項數據顯示,主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)生涯執教季後賽第6戰的戰績為11勝3敗,在歷史上至少執教8場比賽的所有教練之中,這項成績高居第2佳。

針對巴特勒的贏球保證說,先前與其發生衝突的威廉斯(Grant Williams)也有自己的想法。

「讓我們看看會發生什麼吧。我不會去做任何保證,但我會以正確的方式上場比賽。」威廉斯說。

另一方面,威廉斯也稱讚隊友的發揮。「我很幸運可以擁有這麼多優秀的隊友。無論發生什麼事情,他們都會在背後支持著我。而我的工作就是要為他們做同樣的事情。」

Jayson Tatum (25 PTS) was ON FIRE in the 1st half!



Stay tuned for the 3Q of BOS/MIA Game 6 as Boston looks to force a Game 7 on TNT! pic.twitter.com/BgTn9USKqh