NBA／巴特勒誓言主場關門 熱火主帥G6勝率史上第2
熱火在東區冠軍賽取得3比0絕對領先優勢之後，接連吞下兩敗，且過程相對懸殊，幾乎在攻守兩端都被綠衫軍全面壓制。不過即便風向轉變，但輸球之後的巴特勒（Jimmy Butler）依然充滿自信，誓言將會在第6戰終結系列賽。
對於聽牌仍處於險境的熱火來說，第6戰主場可說是本季到目前為止最重要的一場比賽，畢竟沒人想帶著3連敗前往波士頓打生死搶七戰。
一項數據顯示，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）生涯執教季後賽第6戰的戰績為11勝3敗，在歷史上至少執教8場比賽的所有教練之中，這項成績高居第2佳。
針對巴特勒的贏球保證說，先前與其發生衝突的威廉斯（Grant Williams）也有自己的想法。
「讓我們看看會發生什麼吧。我不會去做任何保證，但我會以正確的方式上場比賽。」威廉斯說。
另一方面，威廉斯也稱讚隊友的發揮。「我很幸運可以擁有這麼多優秀的隊友。無論發生什麼事情，他們都會在背後支持著我。而我的工作就是要為他們做同樣的事情。」
Jayson Tatum (25 PTS) was ON FIRE in the 1st half!— NBA (@NBA) May 28, 2023
Stay tuned for the 3Q of BOS/MIA Game 6 as Boston looks to force a Game 7 on TNT! pic.twitter.com/BgTn9USKqh
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言