NBA／巴特勒誓言主場關門 熱火主帥G6勝率史上第2

熱火在東區冠軍賽取得3比0絕對領先優勢之後，接連吞下兩敗，且過程相對懸殊，幾乎在攻守兩端都被綠衫軍全面壓制。不過即便風向轉變，但輸球之後的巴特勒（Jimmy Butler）依然充滿自信，誓言將會在第6戰終結系列賽。

對於聽牌仍處於險境的熱火來說，第6戰主場可說是本季到目前為止最重要的一場比賽，畢竟沒人想帶著3連敗前往波士頓打生死搶七戰。

一項數據顯示，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）生涯執教季後賽第6戰的戰績為11勝3敗，在歷史上至少執教8場比賽的所有教練之中，這項成績高居第2佳。

針對巴特勒的贏球保證說，先前與其發生衝突的威廉斯（Grant Williams）也有自己的想法。

「讓我們看看會發生什麼吧。我不會去做任何保證，但我會以正確的方式上場比賽。」威廉斯說。

另一方面，威廉斯也稱讚隊友的發揮。「我很幸運可以擁有這麼多優秀的隊友。無論發生什麼事情，他們都會在背後支持著我。而我的工作就是要為他們做同樣的事情。」

Jayson Tatum (25 PTS) was ON FIRE in the 1st half!



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