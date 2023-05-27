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亞洲盃慢壘／台灣隊力退菲律賓奪冠 教練讚球隊凝聚力高

中央社／ 台北27日電
取自泰國壘球總會臉書
取自泰國壘球總會臉書

亞洲盃男女混合慢速壘球賽最後一天賽事，台灣隊在冠軍戰以8比2擊敗菲律賓隊，以冠軍之姿進軍世界。台灣隊總教練唐承浩表示，球員凝聚力非常強，非常感謝他們。

亞洲盃男女混合慢速壘球賽從24日至27日舉行，共有台灣、菲律賓、新加坡、泰國、中國5隊參加，前3名可代表亞洲打世界盃。台灣隊在24日首戰以12比5擊敗新加坡；25日一日2戰，17比8擊敗泰國隊、12比8擊敗菲律賓隊；昨天更是以9比8逆轉擊敗中國，預賽奪下4連勝。

台灣隊今天在冠軍戰再度碰到菲律賓隊，雖然一度落後，不過最後順利逆轉，以8比2奪下勝利，抱回冠軍盃。此次賽事台灣隊一路奪下5戰全勝的成績，台灣隊總教練唐承浩接受中央社記者訪問時表示，「這次從選拔、組訓，我們全隊士氣、凝聚力非常好，非常感謝我們的球員。」

這次台灣隊的男球員以北海鱈魚香絲慢壘隊為主，女球員則是台北市立大學的球員。唐承浩指出，女球員在週一到週五都有在練球，男球員則是假日打公開組比賽，球感都不陌生，「因此短短2個月時間就培養很好的默契，我們女生都很年輕，國際賽經驗沒有很多，但就跟選手說享受打球，不要給自己壓力。」

接下來台灣隊還要挑戰在年底舉行的世界盃，還有約半年時間可以準備，唐承浩表示，由於世界盃要面臨歐美強隊，而台灣國內的慢壘賽事大多都是男生組比賽，為了讓女球員適應強度，考慮讓女球員去打男生組的比賽，增加大家的實戰經驗，往下一個目標邁進。

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