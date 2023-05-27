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NBA／打消詹姆斯退休念頭？美媒建議3換1交易厄文

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯是否還能跟厄文聯手，成了外界關注焦點。 路透通訊社
詹姆斯是否還能跟厄文聯手，成了外界關注焦點。 路透通訊社

有關詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving）這對冠軍搭檔是否再次重逢的傳聞，在今年賽季可說是不斷湧現。特別是在湖人西區冠軍賽慘遭金塊橫掃之後，相關流言揣測也成了外界捕風捉影的焦點。

根據《Bleacher Report》作者貝利（Andy Bailey）的撰文，他假設了一筆交易案，內容是這足以讓詹姆斯打消退休的想法。交易方案為：湖人送出羅素（D'Angelo Russell）、八村壘（Rui Hachimura）和2029年首輪選秀權，向獨行俠換來厄文。

由於交易主角3人都將是自由球員，因此這筆交易案勢必會以先簽後換的方式進行。當然，交易的可行性仍得視厄文的想法。倘若他確定要離開達拉斯，至少獨行俠還能多少拿回一些籌碼。

《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）過去曾提到詹姆斯至少有2次推動爭取交易厄文，而且是在沒有犧牲戴維斯的情況下。報導中亦提到，一個專注於球場的健康狀態厄文，將可以大幅提升湖人競爭上限。

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