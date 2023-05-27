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NBA／抨擊喬丹單打獨鬥 皮本：糟糕的球員和隊友
儘管過去攜手建立公牛王朝，創造許多不朽成就，被譽為史上最偉大雙人組合，但「天下第二人」皮本（Scottie Pippen）近幾年可說是對喬丹（Michael Jordan）有諸多不滿，屢屢放話抨擊。
近日，皮本又在一檔節目直指喬丹是「最糟糕」的隊友。
「我見過喬丹在我加盟之前是怎麼打球，你們也見過他當時的打球風格。他是個糟糕的球員，糟糕的隊友。他總是在一對一單挑，出手投籃選擇很糟糕。然後突然之間我們變成了一支團隊，我們開始贏球，每個人都忘了原來的那個他。」皮本說。
皮本過去曾十分不滿以喬丹為本體的「最後之舞」紀錄片，認為他霸佔了所有光環和名利，甚至也在後來的出書中批評喬丹的自大和自私。
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