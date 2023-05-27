快訊

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

五億高中生案 賴母又被起底偷香蕉辯稱要養兒、養公公

NBA／讚詹皇史上最強數據王 皮本：不見得能成「GOAT」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯20年生涯持續巔峰狀態，累積許多驚人紀錄。 路透通訊社
詹姆斯20年生涯持續巔峰狀態，累積許多驚人紀錄。 路透通訊社

前公牛王朝二把手皮本（Scottie Pippen）近日在節目評論詹姆斯（LeBron James），皮本認為他是歷史上統計數據最強大的球員，但能否成為史上最佳則持保留態度。

「在LeBron退休時，他將成為NBA史上數據最偉大的球員，無人可以媲美。但那會讓他成為史上最佳球員嗎？還是留給大家爭論吧。」

詹姆斯在今年賽季正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟歷史得分王，並有望成為史上第一位達到40000分、10000籃板、10000助攻的球員；此外，詹姆斯更是季後賽史上第一位突破8000分的球員。

長達20年征戰生涯，連續超過千場兩位數得分紀錄，包辦各階段最年輕得分里程碑，38歲的詹姆斯可說是一路累積各種令人難以想像的驚人數據。可怕的是，目前的他仍未明顯處於大幅衰退的跡象。

但即便如此，皮本仍認為詹姆斯這些成就不見得可以讓他成為「GOAT」。「我不認為會出現所謂『最偉大球星』，因為我們打的是一個團隊運動，單憑一個人是無法贏球的。」

相關新聞

NBA／讚詹皇史上最強數據王 皮本：不見得能成「GOAT」

前公牛王朝二把手皮本（Scottie Pippen）近日在節目評論詹姆斯（LeBron James），皮本認為他是歷史上統計數據最強大的球員，但能否成為史上最佳則持保留態度。 「在LeBron退

NBA／東冠苦吞0勝3敗不氣餒 布朗：全隊更加團結

帶著不是贏球就是死的心情，塞爾蒂克隊昨天在東區冠軍賽第5戰，靠著先發五虎4人得分超過20分的凶猛進攻火力，以110：97...

NBA／「這兩戰不是熱火水平」 巴特勒：下一戰終結系列賽

東區冠軍賽取得3連勝聽牌之後，熱火接連兩戰都在擋不住綠衫軍進攻的情況下慘遭修理，且兩場比賽都是以相當程度的差距落敗，也讓外界對於南灘大軍能否如願關門產生質疑，甚至高達7成機率看好塞爾蒂克能在客場第6戰

NBA／塞爾蒂克3連敗後氣氛轉變 泰托姆：全隊打得更自在

塞爾蒂克去年闖進總冠軍賽，最終不敵勇士，錯失隊史第18座冠軍。他們本季捲土重來，仍被視為奪冠熱門，卻在東區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢。塞爾蒂克G4、G5重新振作，連2場大勝將戰局延長到第6戰，當家球星泰

NBA／破除湖人追求楊恩謠言 媒體曝老鷹未曾考慮交易

根據先前《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）的報導，湖人傳出已經對於交易老鷹少主楊恩（Trae Young）做過內部討論。不過最新消息卻是打臉了這項傳聞。 消息指

NBA／綠衫軍寫特殊紀錄直追勇士 熱火陷黑色球衣魔咒

泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）在主場出賽各拿超過20分，幫助綠衫軍一路壓制熱火，將系列賽逼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦