NBA／破除湖人追求楊恩謠言 媒體曝老鷹未曾考慮交易
根據先前《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）的報導，湖人傳出已經對於交易老鷹少主楊恩（Trae Young）做過內部討論。不過最新消息卻是打臉了這項傳聞。
消息指出，楊恩與新任主帥史奈德（Quin Snyder）關係不錯，另一方面，球團更沒有送走他的想法，這讓楊恩披上紫金戰袍的傳言不攻自破。
「就我所知，楊恩和老鷹之間並沒有發生什麼事情，他們沒有開過任何會議，也沒有要求過類似交易的事情，楊恩沒有做類似的事情。」 知名記者海恩斯（Chris Haynes）在節目中提到。
楊恩和老鷹簽下的頂級合約，目前只走了一個賽季。本季他場均可以貢獻26.2分、10.2助攻、3籃板，雖然帶領老鷹打進季後賽，但首輪就遭塞爾蒂克淘汰；值得一提的是，楊恩本季曾現身湖人主場觀看季後賽，他的經紀人也是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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