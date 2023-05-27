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NBA／東冠系列賽0：3追到2：3 塞爾蒂克力拚翻盤
帶著不是贏球就是死的心情，塞爾蒂克隊昨天在東區冠軍賽第5戰，靠著先發五虎4人得分超過20分的凶猛進攻火力，以110：97擊退熱火隊，將系列賽追到2：3，繼續挑戰聯盟史上首支從系列賽0：3翻盤的球隊。
塞爾蒂克在系列賽第4戰於客場續命後，昨天回到主場也延續進攻火力，全隊共砍進16顆三分球，其中史馬特和懷特就合力砍進10顆，比熱火全隊的9顆還要多，這也讓塞爾蒂克在首節就取得雙位數領先。今年季後賽，塞爾蒂克在面臨輸球就淘汰的局面時，已經收下一波4連勝，展現韌性。
對於球隊觸底反彈，攻下21分的布朗在賽後就直言，能夠守住他們的也只有他們自己，「0：3已經是最糟糕的狀況，但我們沒有因此分崩離析，反而是更加團結。」
NBA過去150次系列賽0：3落後的，僅有11支球隊曾追到2：3，塞爾蒂克也在昨天成為第12支。
相較之下，原先情勢大好的熱火，卻在近兩戰輸給對手30分，不過這樣的局面似乎沒有動搖到球隊一哥巴特勒的信心，他說：「這兩場比賽我們打得不像自己，中途停止了防守，且該進的球沒進，但這很好修正，而且我們都知道我們將會贏得下一場比賽。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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