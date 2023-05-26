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NBA／綠衫軍寫特殊紀錄直追勇士 熱火陷黑色球衣魔咒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克和熱火紀錄兩樣情。 路透社
塞爾蒂克和熱火紀錄兩樣情。 路透社

泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）在主場出賽各拿超過20分，幫助綠衫軍一路壓制熱火，將系列賽逼到第6戰。

根據統計，這是聯盟季後賽史上第5次出現同隊4人破20分而對手卻無人超過20分的罕見紀錄。前一次有這種情況已經要追溯到2013年的勇士，當時勇士是首輪對金塊的第2戰，全隊4人超過20分，而金塊陣中得分最高為19分。

另一方面，隨著熱火吞敗，還出現一個極為巧合的狀況。本季季後賽當熱火穿上黑色戰袍時，3場比賽全都輸球，分別是二輪第2戰和第5戰，以及東區冠軍賽第5戰。

相較之下，熱火穿白色球衣戰績為8勝1敗，紅色球衣為3勝0敗。

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