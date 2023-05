NBA／綠衫軍寫特殊紀錄直追勇士 熱火陷黑色球衣魔咒

泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)、史馬特(Marcus Smart)、懷特(Derrick White)在主場出賽各拿超過20分,幫助綠衫軍一路壓制熱火,將系列賽逼到第6戰。

根據統計,這是聯盟季後賽史上第5次出現同隊4人破20分而對手卻無人超過20分的罕見紀錄。前一次有這種情況已經要追溯到2013年的勇士,當時勇士是首輪對金塊的第2戰,全隊4人超過20分,而金塊陣中得分最高為19分。

The @celtics triumph in the must-win Game 5! Jayson Tatum: 21 PTS, 11 AST, 8 REB Jaylen Brown: 21 PTS, 3 STL 📅 Game 6 ECF: Saturday, 8:30pm/et | TNT pic.twitter.com/ADAqcfaJ8H

另一方面,隨著熱火吞敗,還出現一個極為巧合的狀況。本季季後賽當熱火穿上黑色戰袍時,3場比賽全都輸球,分別是二輪第2戰和第5戰,以及東區冠軍賽第5戰。

相較之下,熱火穿白色球衣戰績為8勝1敗,紅色球衣為3勝0敗。

Are the black jerseys cursed?! 😳



The Heat are now 0-3 in the playoffs while wearing black uniforms... pic.twitter.com/dH0PEyHqS7