NBA／綠衫軍寫特殊紀錄直追勇士 熱火陷黑色球衣魔咒

泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）在主場出賽各拿超過20分，幫助綠衫軍一路壓制熱火，將系列賽逼到第6戰。

根據統計，這是聯盟季後賽史上第5次出現同隊4人破20分而對手卻無人超過20分的罕見紀錄。前一次有這種情況已經要追溯到2013年的勇士，當時勇士是首輪對金塊的第2戰，全隊4人超過20分，而金塊陣中得分最高為19分。

The @celtics triumph in the must-win Game 5!



Jayson Tatum: 21 PTS, 11 AST, 8 REB

Jaylen Brown: 21 PTS, 3 STL



📅 Game 6 ECF: Saturday, 8:30pm/et | TNT pic.twitter.com/ADAqcfaJ8H — NBA (@NBA) May 26, 2023

另一方面，隨著熱火吞敗，還出現一個極為巧合的狀況。本季季後賽當熱火穿上黑色戰袍時，3場比賽全都輸球，分別是二輪第2戰和第5戰，以及東區冠軍賽第5戰。

相較之下，熱火穿白色球衣戰績為8勝1敗，紅色球衣為3勝0敗。

Are the black jerseys cursed?! 😳



The Heat are now 0-3 in the playoffs while wearing black uniforms... pic.twitter.com/dH0PEyHqS7 — br_betting (@br_betting) May 26, 2023

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