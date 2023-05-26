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NBA／塞爾蒂克3連敗後氣氛轉變 泰托姆：全隊打得更自在
塞爾蒂克去年闖進總冠軍賽，最終不敵勇士，錯失隊史第18座冠軍。他們本季捲土重來，仍被視為奪冠熱門，卻在東區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢。塞爾蒂克G4、G5重新振作，連2場大勝將戰局延長到第6戰，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）也透露隊內氣氛的轉變。
NBA歷史150次系列賽0比3落後，從未有球隊能完成逆轉，泰托姆表示第3戰輸球後休息室氣氛降到最低點，但全隊反而變得更自在，「我知道沒有球隊0比3逆轉過，這反而給我們一種感覺，既然大家都認為我們要出局，我們就想完成逆轉，我們開始變得更自由和放鬆。」
「顯然我們的防守強度和溝通，都展現在最近2場比賽。進攻的部分，我覺得大家就是放開來打，這只是一場比賽，我知道還有好幾場艱難的戰鬥要克服」泰托姆說。
泰托姆認為即使去年打進冠軍賽，這支球隊仍對自己很嚴格，「據我所知，當事情發展不順時，可以看到一個人、一個團隊真實的樣子，我們有能力走到這裡，一起解決問題。」
第6戰雙方將移師到邁阿密，塞爾蒂克是歷史上第15支從0比3落後逼到第6戰的球隊，過去11隊在第6戰輸球，3隊打進第7戰輸球。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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