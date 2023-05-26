NBA／喬丹92年奧運夢幻隊球衣 9300萬元天價落槌
NBA退役傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）代表美國參加1992年奧運所穿的一件球衣，今天在體育收藏品拍賣平台戈丁拍賣公司以303萬美元（約新台幣9300萬元）售出。
歷來第一支網羅眾多NBA明星球員的「夢幻隊」（Dream Team）作為美國男籃代表隊，挺進1992年巴塞隆納奧運，眾星雲集戰力驚人。
當時的球員包括喬丹、「大鳥」柏德（LarryBird）、魔術強森（Magic Johnson）和馬龍（KarlMalone），夢幻隊以全勝戰績輕鬆奪下金牌。
路透社報導，戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）平台上有來自夢幻隊所有12名成員的簽名球衣，其中就包括這件喬丹在1992年奧運4強賽迎戰立陶宛時所穿的球衣。
喬丹於1998年NBA總冠軍賽第一戰所穿的另一件球衣，在去年9月以超過1000萬美元價格拍賣成交，創下史上最高價的穿戴過運動賽事收藏品紀錄。
BREAKING: the Michael Jordan 1992 Olympic "Dream Team" Game-Used, Photo-Matched, Signed, Inscribed Jersey has sold in our Dream Team Auction.— Goldin (@GoldinCo) May 25, 2023
Final sale price: $3,030,000 🏀🐐 pic.twitter.com/dZY9U2gZDB
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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