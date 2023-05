NBA／喬丹92年奧運夢幻隊球衣 9300萬元天價落槌

NBA退役傳奇巨星喬丹(Michael Jordan)代表美國參加1992年奧運所穿的一件球衣,今天在體育收藏品拍賣平台戈丁拍賣公司以303萬美元(約新台幣9300萬元)售出。

歷來第一支網羅眾多NBA明星球員的「夢幻隊」(Dream Team)作為美國男籃代表隊,挺進1992年巴塞隆納奧運,眾星雲集戰力驚人。

當時的球員包括喬丹、「大鳥」柏德(LarryBird)、魔術強森(Magic Johnson)和馬龍(KarlMalone),夢幻隊以全勝戰績輕鬆奪下金牌。

路透社報導,戈丁拍賣公司(Goldin Auctions)平台上有來自夢幻隊所有12名成員的簽名球衣,其中就包括這件喬丹在1992年奧運4強賽迎戰立陶宛時所穿的球衣。

喬丹於1998年NBA總冠軍賽第一戰所穿的另一件球衣,在去年9月以超過1000萬美元價格拍賣成交,創下史上最高價的穿戴過運動賽事收藏品紀錄。

BREAKING: the Michael Jordan 1992 Olympic "Dream Team" Game-Used, Photo-Matched, Signed, Inscribed Jersey has sold in our Dream Team Auction.



Final sale price: $3,030,000 🏀🐐 pic.twitter.com/dZY9U2gZDB