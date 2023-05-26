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NBA／喬丹92年奧運夢幻隊球衣 9300萬元天價落槌

中央社／ 綜合外電報導
喬丹的夢幻隊球衣拍出驚人天價。 路透社
喬丹的夢幻隊球衣拍出驚人天價。 路透社

NBA退役傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）代表美國參加1992年奧運所穿的一件球衣，今天在體育收藏品拍賣平台戈丁拍賣公司以303萬美元（約新台幣9300萬元）售出。

歷來第一支網羅眾多NBA明星球員的「夢幻隊」（Dream Team）作為美國男籃代表隊，挺進1992年巴塞隆納奧運，眾星雲集戰力驚人。

當時的球員包括喬丹、「大鳥」柏德（LarryBird）、魔術強森（Magic Johnson）和馬龍（KarlMalone），夢幻隊以全勝戰績輕鬆奪下金牌。

路透社報導，戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）平台上有來自夢幻隊所有12名成員的簽名球衣，其中就包括這件喬丹在1992年奧運4強賽迎戰立陶宛時所穿的球衣。

喬丹於1998年NBA總冠軍賽第一戰所穿的另一件球衣，在去年9月以超過1000萬美元價格拍賣成交，創下史上最高價的穿戴過運動賽事收藏品紀錄。

喬丹 NBA 巴塞隆納

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