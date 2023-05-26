NBA／無懼熱火連續吞敗 巴特勒：下一戰終結系列賽

東區冠軍賽取得3連勝聽牌之後，熱火接連兩戰都在擋不住綠衫軍進攻的情況下慘遭修理，且兩場比賽都是以相當程度的差距落敗，也讓外界對於南灘大軍能否如願關門產生質疑，甚至高達7成機率看好塞爾蒂克能在客場第6戰扳平戰局。

儘管球隊面臨危機，但熱火當家一哥巴特勒（Jimmy Butler）仍舊充滿自信，他認為這兩場比賽並非完全反映球隊真實戰力，並且信誓旦旦直言，熱火將會贏得下一場比賽，將綠衫軍正式淘汰。

「過去兩場比賽並不代表我們的真正水平。我們只是湊巧打成這樣。由於我們沒有把球投進，防守也半途而廢，但這個問題很容易修正。我們只是需要從開場就得更加努力拚搏。就像我一直說的，要保持樂觀態度。我們要維持非常非常穩定的狀態，我們得知道，我們能贏得下一場比賽。」

巴特勒說道：「我們必須要打得更好，特別是比賽開局就要進入狀況，作為先發，我們要製造對手更大的困難。對方從一開始就進入節奏之中，但我們要保持積極的態度。我們很清楚，我們可以贏得這個系列賽，我們要在主場終結綠衫軍。」

對熱火來說，眼前最大麻煩莫過於傷兵問題，除了赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo）外，文森（Gabe Vincent）也進入傷兵名單。但對於這種情況，巴特勒依然對隊友信心十足。

「我不會對此感到慌亂。整個賽季下來，我們的輪替陣容都處於不太安穩的狀態，這種情況已經經歷過。他們會做他們所擅長的事，達到你對他們的一切要求。他們會拿出表現。」巴特勒說。

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