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NBA／熱火二連敗產生負面情緒？史波斯特拉：沒人會在意
熱火今天以97：110慘敗，再度關門失敗。第6戰雙方將回到邁阿密進行「天王山之戰」。外界預期熱火將背負龐大的心理壓力，但熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）卻不怎麼認為。
熱火後衛文森（Gabe Vincent）因傷缺陣，今天熱火整場沒領先過，首節就落後15分。當家球星巴特勒（Jimmy Butler）全場僅得14分，創個人今年季後賽新低。
史波斯特拉承認球隊進攻出問題，「我們無法發起進攻，無法把球傳到想要的位置。球無法傳到能控制的地方，如果我們能更穩健讓巴特勒進入擅長位置，他會沒問題的。」
被問到球員是否有負面情緒時，史波斯特拉回應，「誰在意情緒？我們有強大的團隊，我覺得那種情緒被高估了。」
「這是一個競爭激烈的系列賽，總是會遇到一些挑戰，一場比賽並不會影響到下一場。我們會準備好下一場比賽，周六（台灣時間周日）要打得更好，這就是我們現在關注的事」史波斯特拉說。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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