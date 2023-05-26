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NBA／讚約柯奇書寫歷史 傑佛森另嗆詹酸：閉嘴吧

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然無緣例行賽MVP三連霸，約柯奇卻獲得拿下總冠軍賽MVP的機會。 路透社
雖然無緣例行賽MVP三連霸，約柯奇卻獲得拿下總冠軍賽MVP的機會。 路透社

在一些人眼中，湖人慘遭金塊橫掃的結果，將在詹姆斯（Lebron James）生涯寫下難堪一筆，但對老戰友傑佛森（Richard Jefferson）而言並非如此。

一如外界預期，詹姆斯在西區總決賽第四場，背水一戰的絕境下，開啟「全力詹」模式，不僅上滿48分鐘，還砍下40分10籃板9助攻。然而，這樣的神力依然無法阻止全員皆兵的金塊，湖人最終還是被直落四拒於總冠軍賽門外。

即便詹姆斯沒能收下勝場，最後一擊甚至是被蓋火鍋收場，傑佛森仍大讚他的表現，「如果你熱愛籃球，你會很喜歡看到一個要40歲的球員，上滿48分鐘、拿下40-10。但人們卻說：『好，他輸掉了西區總決賽，我們要貶低他的豐功偉業。』我想說的是，閉嘴吧老兄。」

在肯定詹皇的同時，傑佛森也沒忘記談論新王約柯奇（Nikola Jokic）的表現，他表示，後者同樣正譜寫傳奇，「如果約柯奇能繼續繳出這樣的數據、帶領隊伍奪冠，那會是我看過前幾偉大的旅程。他打敗了杜蘭特（Kevin Durant）、擊潰了湖人，讓我完整看完這故事吧！」

截至目前15場季後賽裡，約柯奇繳出史詩級的場均29.9分、13.3籃板、10.3助攻，不論他最終是否成功帶隊捧杯，都已在聯盟季後賽歷史留下新頁。

湖人 金塊 約柯奇 詹姆斯

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