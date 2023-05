NBA／讚約柯奇書寫歷史 傑佛森另嗆詹酸：閉嘴吧

在一些人眼中,湖人慘遭金塊橫掃的結果,將在詹姆斯(Lebron James)生涯寫下難堪一筆,但對老戰友傑佛森(Richard Jefferson)而言並非如此。

一如外界預期,詹姆斯在西區總決賽第四場,背水一戰的絕境下,開啟「全力詹」模式,不僅上滿48分鐘,還砍下40分10籃板9助攻。然而,這樣的神力依然無法阻止全員皆兵的金塊,湖人最終還是被直落四拒於總冠軍賽門外。

即便詹姆斯沒能收下勝場,最後一擊甚至是被蓋火鍋收場,傑佛森仍大讚他的表現,「如果你熱愛籃球,你會很喜歡看到一個要40歲的球員,上滿48分鐘、拿下40-10。但人們卻說:『好,他輸掉了西區總決賽,我們要貶低他的豐功偉業。』我想說的是,閉嘴吧老兄。」

“People will be like ‘oh he lost in the [Western] conference finals and we’re going to break down his legacy.’ Like oh, shut up.” Richard Jefferson on LeBron James’ uncertainties heading into next season 🗣️ (via @RoadTrippinPod ) pic.twitter.com/5GmsWp3OIV

在肯定詹皇的同時,傑佛森也沒忘記談論新王約柯奇(Nikola Jokic)的表現,他表示,後者同樣正譜寫傳奇,「如果約柯奇能繼續繳出這樣的數據、帶領隊伍奪冠,那會是我看過前幾偉大的旅程。他打敗了杜蘭特(Kevin Durant)、擊潰了湖人,讓我完整看完這故事吧!」

"If [Nikola] Jokic is able to win a championship this year and continue the numbers he's putting up. It will be 1, 2 or 3 greatest run we ever seen… He's beaten KD, he's beaten the Lakers… Show me another run from start to finish."



— Richard Jeffersonpic.twitter.com/tnU5WX341D