聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／泰托姆再創紀錄！生涯前6個季後賽總得分史上最多
泰托姆（Jayson Tatum）在關鍵第5戰攻下21分11助攻8籃板，其中首節獨拿12分，帶動全隊單節轟垮熱火，奠定最後勝利基礎。一項定律顯示，本季在塞爾蒂克首節贏至少15分的優勢下，取得22勝0敗的絕對優勢。
贏球之餘，泰托姆也在比賽結束後寫下屬於自己的特殊里程碑。根據統計，泰托姆在生涯前92場季後賽一共累積得到2191分，追平傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的紀錄。
此外，泰托姆在生涯前6個賽季的季後賽總得分2191分，更是高居史上第一，贏過原先排名領先的貝勒（Elgin Baylor）和衛斯特（Jerry West）。倘若綠衫軍能夠持續走下去，泰托姆還有望將得分紀錄往上堆疊。
球隊絕處逢生取得2連勝之後，泰托姆表示：「很高興我們給了主場球迷一個可以歡呼的理由。我們的表現終於可以對得起球迷所帶給我們的能量。」
塞爾蒂克在3連敗後連續扳回2場比賽，整個風向又重新倒向波士頓，特別是這座城市曾在大聯盟季後賽上演0比3大逆轉的戲碼，更賦予綠衫軍的逆襲更多想像空間。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言