NBA／泰托姆再創紀錄！生涯前6個季後賽總得分史上最多

泰托姆（Jayson Tatum）在關鍵第5戰攻下21分11助攻8籃板，其中首節獨拿12分，帶動全隊單節轟垮熱火，奠定最後勝利基礎。一項定律顯示，本季在塞爾蒂克首節贏至少15分的優勢下，取得22勝0敗的絕對優勢。

贏球之餘，泰托姆也在比賽結束後寫下屬於自己的特殊里程碑。根據統計，泰托姆在生涯前92場季後賽一共累積得到2191分，追平傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的紀錄。

此外，泰托姆在生涯前6個賽季的季後賽總得分2191分，更是高居史上第一，贏過原先排名領先的貝勒（Elgin Baylor）和衛斯特（Jerry West）。倘若綠衫軍能夠持續走下去，泰托姆還有望將得分紀錄往上堆疊。

球隊絕處逢生取得2連勝之後，泰托姆表示：「很高興我們給了主場球迷一個可以歡呼的理由。我們的表現終於可以對得起球迷所帶給我們的能量。」

塞爾蒂克在3連敗後連續扳回2場比賽，整個風向又重新倒向波士頓，特別是這座城市曾在大聯盟季後賽上演0比3大逆轉的戲碼，更賦予綠衫軍的逆襲更多想像空間。

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