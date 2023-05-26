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NBA／第6戰被評估有7成勝率 布朗：只有我們守得住自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗強行突破熱火防守陣型。 路透社
布朗強行突破熱火防守陣型。 路透社

在系列賽0：3大幅落後的情況下，塞爾蒂克隊近兩戰外線火力回溫，包括在今天的第5戰投進16顆三分球，其中布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）就合力砍下13顆，幫助塞爾蒂克在系列賽中追到2：3，讓全場攻下21分的布朗直言，唯一能夠守得住他們的只有他們自己。

塞爾蒂克今天在與熱火隊的系列賽第5戰火力開開，先發5虎中有4人得分超過20分，其中泰托姆攻下21分、8籃板還送出11次助攻，讓總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也直言，泰托姆為球隊拉開了空間，「他幫助我們拉開進攻空間，還創造了不同的優勢，讓我們在球場上跑了起來，過去一周我們打得很糟糕，但球員們依舊團結。」

而今天這一勝也讓塞爾蒂克在今年季後賽面臨淘汰時的戰績，來到了完美的4勝0敗，並達成聯盟史上過去150次系列賽0：3落後的情況下，第12次追到2：3的紀錄，接下來他們更將挑戰成為第4支扳平戰局的隊伍，甚至是成為首支逆轉的球隊。

談到球隊成功延長戰線，布朗說：「我認為唯一守得住我們的只有我們自己，現在熱火已經讓我們連贏兩場了，他們就別再讓我們多贏一場。」而根據今天賽後ESPN公布的第6戰勝率預測，塞爾蒂克被認為有7成以上的機率將取勝。

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