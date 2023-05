NBA／4人破20分輕取熱火 綠衫軍3連敗後連搶2勝

前一場比賽在第三節遭綠衫軍擊潰的熱火,今天第5戰來到波士頓更顯無力,整場比賽可說是一路被壓制,最多輸到23分,又一次早早分出勝負。最終塞爾蒂克再度以110比97輕取熱火,3連敗後連續搶回2勝。

這場比賽基本上就是「首節決勝負」!泰托姆(Jayson Tatum)和懷特(Derrick White)聯手攻下23分,史馬特(Marcus Smart)也補上8分,塞爾蒂克團隊單節轟進7顆三分球,並且製造熱火多達6次失誤,藉此拿到10分,迅速將比分拉開到15分差。這也奠定了綠衫軍整場比賽的基調。

熱火上半場落後多達17分,三節打完落後18分;第四節在雙方主力逐漸退場且輕鬆應戰之下,熱火一度追到10分差,不過已經是接近比賽結束之際。

綠衫軍陣中4人得分破20分,命中16顆三分球,完成13次抄截,製造熱火多達16次失誤。泰托姆得到21分11助攻8籃板2抄截,布朗(Jaylen Brown)同樣21分外加3抄截;懷特命中6顆三分球,得到全場最高24分,史馬特23分5抄截。

熱火此戰缺少了文森(Gabe Vincent),戰力捉襟見肘,而兩大主力巴特勒(Jimmy Butler)和阿德巴約(Bam Adebayo)一共也只得到30分;替補的羅賓森獲得18分,馬丁(Caleb Martin)14分,海史密斯(Haywood Highsmith)15分。

Marcus Smart helps lead the @celtics to a crucial win in Game 5!



23 PTS

5 STL (Playoff career high)

4 3PM

W



BOS/MIA Game 6: Saturday, 8:30pm/et | TNT pic.twitter.com/ZvaxqhJap1