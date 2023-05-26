NBA／奎克利可能提前續約尼克 外傳價碼媲美布朗森
紐約尼克能在今年例行賽取得東區第5名席次並且一路闖到季後賽第二輪，布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）的表現固然功不可沒，板凳暴徒奎克利（Immanuel Quickley）的貢獻同樣有目共睹。
作為2020年首輪25順位新秀，奎克利今年休賽季有資格和尼克提前談續約條件，根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，他所得到的消息透露，奎克利的合約價值將會落在4年8000萬美元到4年1億美元之間。這幾乎是等同於布朗森加盟的合約價碼。
奎克利今年賽季一共出賽81場，可以得到14.9分4.2籃板3.4助攻，投籃命中率44.8%，三分命中率37%。不過他在季後賽發揮不佳，場均僅得9分1.6籃板1助攻，同時因傷提前告別賽季。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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