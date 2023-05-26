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NBA／季後賽表現獲肯定 傳八村壘追求四年6000萬美元合約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
八村壘將成為自由球員。 法新社
八村壘將成為自由球員。 法新社

挾著季後賽的優異表現，即將成為自由球員的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），傳出希望可以獲得一份四年約6000萬美元的合約。

進入新秀合約最後一年的八村壘，在今年季中被巫師交易到洛城，雖然例行賽為湖人出賽33場，平均僅9.6分4.7籃板，但在季後賽卻是獲得重用，同時他也充分把握機會，16場比賽場均得到12.2分3.6籃板，成了球隊最重要的替補戰力。

特別是在西區冠軍賽，八村壘平均得到15.3分，同時在防守約柯奇（Nikola Jokic）方面頗受好評，這也讓他的身價水漲船高。

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）透露，八村壘先前在和巫師的續約談判中，曾得到年薪1200萬美元的報價，之後提升到1300到1400萬美元。不過八村壘的團隊顯然希望可以拿到四年6000萬美元的合約價碼，如今隨著他季後賽表現，這個價碼很可能只是起薪價。

身為2019年首輪第9順位新秀，八村壘預計在今夏成為受限制自由球員，湖人將有權利跟進任何球隊提出的報價。先前有消息指出，湖人方面將會續留八村壘。

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