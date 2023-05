NBA／傳詹姆斯帶傷奮戰季後賽 今夏可能動手術治療

頂著38歲的高齡,詹姆斯(LeBron James)在西區冠軍賽平均出戰42.8分鐘,繳出27.8分10助攻9.5籃板1.5抄截的驚人數據,然而卻無力阻止湖人慘遭4連敗被橫掃的命運。

結束賽季之後,有媒體就指出,詹姆絲在最近幾個月一直都帶著腳肌腱撕裂傷勢打球,很有可能會在今年夏天接受手術治療。

「一旦詹姆斯選擇接受手術,我認為他需要幾個月的時間來恢復,」《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)在節目中透露,「不過我完全可以相信,詹姆斯在下個賽季依然能夠上場打球。」

詹姆斯的肌腱撕裂傷勢出現在2月底對獨行俠的比賽,之後他缺席了13場,並且在3月27日復出。

就在湖人被淘汰出局後,有關詹姆斯的未來動向就受到外界矚目,甚至有媒體認為他可能會考慮退休。不過針對此流言,外界也有一種看法認為,這或許是詹姆斯透過放話退休來迫使高層必須積極補強陣容。

事實上,就詹姆斯現今的狀態來推估,基本上也沒太多人認為他會就此高掛球鞋,邁向第21個賽季成了可以預期的結果。

詹姆斯在2023-24賽季的年薪為4690萬美元,並且在2024年夏天握有球員選項,倘若執行,年薪將超過5000萬美元。

