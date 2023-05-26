NBA／傳詹姆斯帶傷奮戰季後賽 今夏可能動手術治療
頂著38歲的高齡，詹姆斯（LeBron James）在西區冠軍賽平均出戰42.8分鐘，繳出27.8分10助攻9.5籃板1.5抄截的驚人數據，然而卻無力阻止湖人慘遭4連敗被橫掃的命運。
結束賽季之後，有媒體就指出，詹姆絲在最近幾個月一直都帶著腳肌腱撕裂傷勢打球，很有可能會在今年夏天接受手術治療。
「一旦詹姆斯選擇接受手術，我認為他需要幾個月的時間來恢復，」《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露，「不過我完全可以相信，詹姆斯在下個賽季依然能夠上場打球。」
詹姆斯的肌腱撕裂傷勢出現在2月底對獨行俠的比賽，之後他缺席了13場，並且在3月27日復出。
就在湖人被淘汰出局後，有關詹姆斯的未來動向就受到外界矚目，甚至有媒體認為他可能會考慮退休。不過針對此流言，外界也有一種看法認為，這或許是詹姆斯透過放話退休來迫使高層必須積極補強陣容。
事實上，就詹姆斯現今的狀態來推估，基本上也沒太多人認為他會就此高掛球鞋，邁向第21個賽季成了可以預期的結果。
詹姆斯在2023-24賽季的年薪為4690萬美元，並且在2024年夏天握有球員選項，倘若執行，年薪將超過5000萬美元。
LeBron James with a historic Game 4 👏— NBA (@NBA) May 23, 2023
40 PTS (15-25 FG)
10 REB
9 AST
He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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