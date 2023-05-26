NBA／綠衫軍今戰熱火 雙J扛重責

在東區冠軍賽第4戰於客場背水一戰並順利延長戰線後，塞爾蒂克隊今天將回到主場繼續阻止熱火隊晉級，不過在賽前卻傳出今年奪下年度最佳第6人的波格登持續帶著肌腱撕裂傷勢出賽的消息，在波格登無法正常發揮的情況下，塞爾蒂克「雙J」連線泰托姆、布朗也將扛起更重的責任。

塞爾蒂克在與熱火的系列賽前三戰，在替補陣容表現不如熱火的情況下一度苦吞三連敗，其中今年拿下年度最佳第6人的波格登，在系列賽前兩戰分別攻下19分與13分後，第3、4戰卻僅合計拿下2分，且三分球還是5投0中，成為綠衫軍替補火力無法與熱火抗衡的主因。

而美國媒體也在昨天報導了波格登表現不佳的原因，就在於他始終帶著右肘肌腱撕裂傷勢出賽，而且還在首場比賽與熱火洛夫對抗後傷勢加劇，間接影響到出手手感。

至於熱火前幾戰表現亮眼，其中包括在第三戰猛攻29分的文森，也在第四戰時扭傷左腳踝，今天能否登場仍是未知數。

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