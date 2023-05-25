PLG／轟破聯盟單節新高 夢想家半場狂勝國王18分

前兩戰各輸19分的福爾摩沙台新夢想家，今天PLG季後賽第3戰回到台中主場洲際迷你蛋展現不同氣勢，開節前8分鐘就打出28：8狂攻，替補上場的陳振傑先飆外線，再投進壓哨球，更助夢想家首節打完取得39：18絕對優勢、打破聯盟紀錄。

夢想家單節39分改寫原本聯盟季後賽單節最高37分紀錄，洋將吉爾貝克拿下15分、5籃板，卡拉曼也有12分、8籃板、4助攻全能數據。

第一節尾聲連拿5分的陳振傑，第二節前兩外線出手又都命中，跨節個人連拿11分，加上吳永盛加入外線開火行列、卡拉曼6分54秒造成戴維斯第3犯完成「3分打」，夢想家領先擴大到53：28，25分也是全場最大分差。

國王靠楊敬敏單節13分發揮才稍微咬住比數，但半場打完仍以47：65落後。

系列賽已經取得2勝0敗「聽牌」優勢的國王，洋將牧倫斯腸胃不適，雖仍有上場但發揮不佳，上半場只拿3分、4籃板，還賠上2次犯規，戴維斯也領到3犯。

夢想家雙洋將吉爾貝克和卡拉曼前兩節各拿17分，卡拉曼還有11助攻，打18分鐘就完成「雙10」，加上替補的陳振傑扮演奇兵，出賽10分鐘就投進3記三分球在內的15分，助夢想家半場打完取得18分優勢。