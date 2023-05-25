快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火後場拉警報 先發後衛文森G5出賽成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火後衛文森(中)。 路透社
熱火後衛文森(中)。 路透社

東區決賽第5戰台灣時間明天早上8點半登場，熱火雖握有3比1絕對優勢，但季後賽表現亮眼的後衛文森（Gabe Vincent）能否上場還是未知數，為第5戰增添變數。

文森昨天第4戰的第四節扭到左腳踝，他一度回到休息室，但仍有回到球場。

《邁阿密先鋒報》資深記者傑克森（Barry Jackson）表示，文森竭盡一切努力，希望明天有機會能出賽，最終結果則是要到明天才揭曉。

若是文森無法出賽，第一輪右手骨折的赫洛（Tyler Herro）也還沒能回歸，羅瑞（Kyle Lowry）成為熱火唯一的控球後衛，不過邁阿密軍團也還有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和馬丁（Caleb Martin）等能分擔進攻任務。

文森2018年投入NBA選秀落榜，2019年才披上熱火戰袍登上NBA舞台，本季他例行賽場均貢獻9.4分、2.5助攻，季後賽數據全面提升，第一輪對公鹿隊場均有13.0分、5助攻，第二輪碰尼克隊也有場均10.3分、4.7助攻，東區決賽對塞爾蒂克更有平均17.5分表現，其中第3戰轟下29分，昨天也有17分，是熱火今年上演「老八傳奇」的重要成員之一。

延伸閱讀

NBA／魔獸下季在何處打球？受訪透露想在NBA退休

NBA／熱火輸球仍保持平常心 巴特勒笑談：要聽音樂、喝啤酒

NBA／請撕下熱火「落選秀軍團」標籤 格林：我都聽膩了

NBA／塞爾蒂克第三節絕地大反撲 泰托姆飆33分阻止熱火關門

相關新聞

NBA／傳右肘肌腱部分撕裂 塞爾蒂克波格登要帶傷拚

NBA塞爾蒂克後衛波格登本季獲年度最佳第6人殊榮，但東區決賽前4戰外線命中率下滑，美媒報導，波格登右肘肌腱部分撕裂，...

NBA／霍華德招募詹姆斯來台打球 「能從經理當到司機」

洛杉磯湖人遭丹佛金塊橫掃淘汰後，當家球星詹姆斯暗示下個賽季有可能退休。這讓「魔獸」霍華德再度拍影片招募詹姆斯來台打球，還...

NBA／同為爭議事件過來人 厄文勉勵莫蘭特：回歸家庭生活

灰熊球星莫蘭特(Ja Morant)本季爭議不斷，繼季中因直播亮槍遭禁賽八場處分，近期又在朋友直播中亮槍。目前莫蘭特已被灰熊禁止參與任何球隊活動，他與灰熊之間的未來也顯得撲朔迷離。而獨行俠隊厄文(Ky

NBA／拜託球迷放過他 厄文避談下一步：不急著做決定

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）季後賽現身湖人隊球場，引起不少話題，但即將成為自由球員的他強調，還不想談下一步...

NBA／隨湖人創驚奇賽季 八村壘談與詹姆斯共事：很瘋狂

日籍球星八村壘在季後賽大放異彩，成為湖人板凳的頭號得分點，他的好表現幫助第七種子的湖人一路殺進西區決賽才被金塊給淘汰，而他的搶眼成績有機會替他爭取到一紙長約。在近期受訪時他談及這個驚奇賽季，表示在湖人

NBA／熱火後場拉警報 先發後衛文森G5出賽成疑

東區決賽第5戰台灣時間明天早上8點半登場，熱火雖握有3比1絕對優勢，但季後賽表現亮眼的後衛文森（Gabe Vincent...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦