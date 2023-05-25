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NBA／熱火後場拉警報 先發後衛文森G5出賽成疑
東區決賽第5戰台灣時間明天早上8點半登場，熱火雖握有3比1絕對優勢，但季後賽表現亮眼的後衛文森（Gabe Vincent）能否上場還是未知數，為第5戰增添變數。
文森昨天第4戰的第四節扭到左腳踝，他一度回到休息室，但仍有回到球場。
《邁阿密先鋒報》資深記者傑克森（Barry Jackson）表示，文森竭盡一切努力，希望明天有機會能出賽，最終結果則是要到明天才揭曉。
若是文森無法出賽，第一輪右手骨折的赫洛（Tyler Herro）也還沒能回歸，羅瑞（Kyle Lowry）成為熱火唯一的控球後衛，不過邁阿密軍團也還有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和馬丁（Caleb Martin）等能分擔進攻任務。
文森2018年投入NBA選秀落榜，2019年才披上熱火戰袍登上NBA舞台，本季他例行賽場均貢獻9.4分、2.5助攻，季後賽數據全面提升，第一輪對公鹿隊場均有13.0分、5助攻，第二輪碰尼克隊也有場均10.3分、4.7助攻，東區決賽對塞爾蒂克更有平均17.5分表現，其中第3戰轟下29分，昨天也有17分，是熱火今年上演「老八傳奇」的重要成員之一。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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