NBA／霍華德招募詹姆斯來台打球 「能從經理當到司機」
洛杉磯湖人遭丹佛金塊橫掃淘汰後，當家球星詹姆斯暗示下個賽季有可能退休。這讓「魔獸」霍華德再度拍影片招募詹姆斯來台打球，還搞笑說：「在這裡可以從總經理做到司機都行。」
根據美國媒體CBS在自己的官方推特上分享一段影片，就是霍華德（Dwight Howard）假裝打電話給詹姆斯（LeBron James），並且招募他來台灣打球。
Dwight Howard has some retirement options for LeBron. 😅— theScore (@theScore) May 24, 2023
(🎥: @DwightHoward) pic.twitter.com/CNFsAI2M6r
霍華德在影片中提到：「我們也有紫色跟金色的球衣，而且這裡沒有人穿6號，你絕對可以擁有它。你在聯盟打了35年，你打破了每一項紀錄，你已是LeGOAT（最偉大球員），你可以成為這裡的LeGM（經理）、LeCoach（教練）、LeTrainer（防護員）、LeCook（廚師）、LeDriver（司機）。」
其實霍華德在1週前的一部抖音影片中，就已經招募詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）來台灣打球，當時霍華德提到：「如果你願意，你們可以在這裡打到90歲，來台灣，沒人怪你上籃放槍，因為大家都會放槍。」
當時這部影片就引起網友熱議，一部分認為霍華德單純就是在作秀，另一部分也批評霍華德自己就是在台灣打球，還這樣揶揄台灣籃球的水準似乎有些不妥。
霍華德來台打球後，確實替台灣籃壇增加不少國際能見度，他日前就曾在個人Instagram拍片，搞笑招募今年在NBA季後賽失利的大咖球星，包括杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、波爾（Jordan Poole）等人來台灣打球。
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