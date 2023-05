NBA／霍華德招募詹姆斯來台打球 「能從經理當到司機」

洛杉磯湖人遭丹佛金塊橫掃淘汰後,當家球星詹姆斯暗示下個賽季有可能退休。這讓「魔獸」霍華德再度拍影片招募詹姆斯來台打球,還搞笑說:「在這裡可以從總經理做到司機都行。」

根據美國媒體CBS在自己的官方推特上分享一段影片,就是霍華德(Dwight Howard)假裝打電話給詹姆斯(LeBron James),並且招募他來台灣打球。

Dwight Howard has some retirement options for LeBron. 😅



(🎥: @DwightHoward) pic.twitter.com/CNFsAI2M6r