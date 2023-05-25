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NBA／隨湖人創驚奇賽季 八村壘談與詹姆斯共事：很瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘稱加盟湖人這半年是「人生目前最棒的一段時光」。 路透社
八村壘稱加盟湖人這半年是「人生目前最棒的一段時光」。 路透社

日籍球星八村壘在季後賽大放異彩，成為湖人板凳的頭號得分點，他的好表現幫助第七種子的湖人一路殺進西區決賽才被金塊給淘汰，而他的搶眼成績有機會替他爭取到一紙長約。在近期受訪時他談及這個驚奇賽季，表示在湖人打球是人生最棒的時光，並說能夠與詹姆斯(LeBron James)共事「很瘋狂」。

今年對於八村壘而言可說是洗三溫暖的賽季，原先是深受巫師隊期待的側翼進攻手，卻在交易過來的庫茲瑪(Kyle Kuzma)竄起後降至板凳。季中交易至湖人原以為會遭到重用，但例行賽場均時間、得分都不進反退。沒想到來到季後賽，八村壘反倒挺身而出，從板凳出發提供穩定火力，首輪G1對戰灰熊狂轟29分更成為生涯代表作。

湖人開季2勝10敗，被專家預估僅有0.3%機率能闖進季後賽，卻完成了令人印象深刻的賽季逆轉。儘管湖人隊的季後賽最終功虧一簣，遭到約柯奇(Nikola Jokic)帶領的金塊隊橫掃，但八村壘顯然非常享受在湖人的四個月時光，他在季後賽的表現也有望被湖人視作長期的培養對象。

「我很感激，在這裡學到了很多」，八村壘說在湖人的這個賽季「很瘋狂」，感覺像是兩、三個賽季濃縮成一個，「能夠跟詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)一起打球，接受教練漢迪(Phil Handy)的訓練，發展成一個更好的球員，這是我人生目前最棒的時光」。

八村壘 LeBron James Anthony Davis 湖人

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