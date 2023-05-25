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NBA／同為爭議事件過來人 厄文勉勵莫蘭特：回歸家庭生活

聯合新聞網／ 綜合報導
作為NBA惹事生非界的「前輩」，厄文勉勵莫蘭特遠離媒體，回歸正常家庭生活。 路透社
作為NBA惹事生非界的「前輩」，厄文勉勵莫蘭特遠離媒體，回歸正常家庭生活。 路透社

灰熊球星莫蘭特(Ja Morant)本季爭議不斷，繼季中因直播亮槍遭禁賽八場處分，近期又在朋友直播中亮槍。目前莫蘭特已被灰熊禁止參與任何球隊活動，他與灰熊之間的未來也顯得撲朔迷離。而獨行俠隊厄文(Kyrie Irving)身為歷經多次爭議的前輩，也在Instagram上給予莫蘭特建議，希望他能遠離社群、回歸正常家庭生活。

莫蘭特在季賽就已經嘗過在直播掏槍的大虧，除了被禁賽八場，在季後也因為爭議事件被年度最佳陣容拒於門外。莫蘭特去年與灰熊簽下5年1.94億的延長合約，只要入選年度陣容，合約就能因「羅斯條款」上漲至2.33億，換言之，莫蘭特與年度陣容的失之交臂讓他少了近4000萬美元的收入，約莫是灰狼中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)一整年的薪水。

近期他在直播中二度掏槍引起球迷們的熱議，更傳出聯盟將寄出20場起跳的禁賽處分。他昨天在社群上傳一系列「告別文」，更引發警方的關注，而警方前後他家了解狀況後表示他只是想從社群軟體中休息一下。

而厄文得知此事後，也罕見在直播時語重心長給予莫蘭特鼓勵。「不管我們是什麼膚色、什麼信仰、信奉何種教條，都需要互相扶助」，厄文說，「我們需要回歸家庭時間，離開高科技的產物；出門曬日光浴，學習什麼是真正的心靈祥和」。

厄文在本季曾因反猶太人被球隊禁賽，過去幾年也屢屢因拒打疫苗、相信地平說、向球隊喊「賣我」等事而飽受爭議，堪稱是爭議界的「大學長」。這個休賽季他將成為自由球員，未來動向如何也受到球迷關注。

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